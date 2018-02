Se definen las clasificaciones en el Torneo Preparación

El Torneo Preparación 2018 “Copa Ciudad de Concepción del Uruguay” cerrará la etapa clasificatoria esta semana. El miércoles se jugará la cuarta fecha y el viernes la quinta y última que definirá los clasificados a las Copas de Oro y Plata.

El exitoso torneo preparación tendrá esta semana el cierre de la Etapa Clasificatoria. El miércoles en canchas de Engranaje (Zona A) y Atlético Colonia Elía (Zona B) y el viernes en Atlético Uruguay (Zona A) y Almagro (Zona B) se jugarán las fechas cuarta y quinta. Tras las mismas quedarán definidos los clasificados a las Copas de Oro y Plata respectivamente.

Clasificarán a la Copa de Oro los equipos ubicados en las tres primeras ubicaciones de ambos grupos. Por su parte los restantes (posiciones 4°, 5° y 6°) pasarán a jugar la Copa de Plata.

Los seis (6) clasificados en cada copa jugarán todos contra todos a una sola rueda y se definirán los ganadores del certamen por el sistema de puntos.

Reglamento. En el caso de igualdad en puntos de dos o más equipos y a los efectos de establecer la clasificación se aplicará el siguiente sistema:

En favor del club que, considerando exclusivamente los partidos disputados en la Etapa Clasificatoria, contra aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor

Si por aplicación de algunos de los puntos precedentes se definieran posiciones en forma parcial (cuando el empate es entre 3 o más clubes), se comenzará nuevamente a definir las posiciones en el orden establecido en este articulo.

En caso de no existir definición por este sistema se deberá recurrir a la tabla general de la zona, contabilizándose la totalidad de los partidos disputados, en el siguiente orden:

c) mayor diferencia de goles.

d) mayor cantidad de goles a favor.

Este proceso se repetirá cuantas veces sea necesario.





e) de persistir el empate, se realizará un sorteo en la LFCU, en presencia de los delegados de los clubes afiliados.

Programación

4ª Fecha – Miércoles 14/02

Zona A – Cancha: Engranaje

20:30 Almagro vs. Agrario Rocamora

22:00 Engranaje vs. Lanús

23:30 Atlético Uruguay vs. La China

Zona B – Cancha: Atlético Colonia Elía

19:00 Rivadavia vs. San José

20:30 Gimnasia vs. María Auxiliadora

22:00 Parque Sur vs. Atlético Colonia Elía

5ª Fecha – Viernes 16/02

Zona A – Cancha: Atlético Uruguay

20:30 Lanús vs. Almagro

22:00 La China vs. Engranaje

23:30 Atlético Uruguay vs. Agrario Rocamora

Zona B – Cancha: Almagro

20:30 María Auxiliadora vs. Rivadavia

22:00 San José vs. Parque Sur

23:30 Atlético Colonia Elía vs. Gimnasia