Rivadavia volvió a ganar y es único líder en la Copa de Oro

El Trico goleó a San José 3 a 0 y es único que repitió la victoria en la 2ª Fecha de la Copa de Oro del Preparación. En el clásico igualaron 2 a 2 Atlético Uruguay y Gimnasia, en un juego que terminó con incidentes. La China derrotó a Engranaje 2 a 1 y se prendió. La Copa de Plata la lidera Almagro, que volvió a ganar, 2 a 1 a Lanús. Parque consiguió su primera victoria en el Preparación, 2 a 0 a María y empataron sin goles Agrario y C.A.C.E. en el clásico zonal.

El Torneo Preparación “Copa Ciudad de Concepción del Uruguay” sigue su marcha. Anoche hubo dos nuevas jornadas, en canchas de Atlético Uruguay y Agrario Rocamora.

En el Plazaola, que presentó el mejor marco de público en lo que va del certamen, Rivadavia abrió la noche con goleada sobre San José. Fue 3 a 0 con goles de Agustín D’angelo, Nicolás Germanier y Ezequiel Bozzolo. El Tricolor suma puntaje ideal y es el único puntero en la tabla por el Oro.

Luego fue el turno del clásico uruguayense, que terminó igualado en dos. Federico Iribarren puso en ventaja al Lobo, ingresando por la derecha para sentenciar a Carrizo, luego de un quedo de la última línea. Lo igualó Joaquín Colapietro de penal para que descansen 1 a 1. En el complemento, una falla de la zaga Gimnasista dejó a Joaquín Rodríguez mano a mano con el arquero. “Pinky” lo eludió con gambeta y tocó al gol con el arco solo para poner en ventaja al Deca. La igualdad llegó con un exquisito tiro libre de Gerónimo Quintana que se clavó en el ángulo.

Con el tiempo cumplido vio la roja César Gómez en Atlético, por un golpe a Casas, tras la misma agredió con un golpe de puños a Pereyra. El juego se terminó de la manera menos esperada y más deslucida, con tumulto, empujones y discusiones.

El cierre tuvo la victoria de La China, 2 a 1 sobre Engranaje. Mauro Velázquez y Nahuel Aguiar marcaron para el ganador, que se prende en la pelea. El único del Mecánico lo anotó Gabriel Pérez.

La Copa de Plata pasó por Los Ceibos. Almagro le ganó a Lanús en la apertura de la jornada. Los hermanos Brian y Gabriel Monzón fueron los goleadores de la noche. Leo Núñez marcó para el Granate. El Aurinegro repitió victoria y lidera en soledad tras dos fechas.

Parque Sur logró sus primeros puntos en el certamen y con victoria. Derrotó 2 a 0 a María Auxiliadora con goles de Javier Lucero y Jorge Valdez.

En el juego de última hora hubo clásico zonal. Agrario Rocamora y Atlético Colonia Elía igualaron sin goles.

El lunes se disputará la 3ª Fecha, en canchas de Gimnasia y Almagro, Copas de Oro y Plata respectivamente. Gimnasia vs. Rivadavia; Atlético Uruguay vs. Engranaje y La China vs. San José será los partidos en el Núñez. Parque Sur vs. Atlético Colonia Elía, Almagro vs. Agrario Rocamora y Lanús vs. María Auxiliadora en cancha del Aurinegro.

Síntesis 2ª Fecha

Copa de Oro

Cancha: Atlético Uruguay

San José 0 – Rivadavia 3

Goles: Agustín D’angelo, Nicolás Germanier, Ezequiel Bozzolo (R)

Expulsados: Enzo Rodríguez (SJ); Mauro Debrabandere (R)

Atlético Uruguay 2 – Gimnasia 2

Goles: PT: Federico Iribarren (G); Joaquín Colapietro, de penal (AU) ST: Joaquín Rodríguez (AU); Gerónimo Quintana (G)

Expulsado: ST: César Gómez (AU)

Engranaje 1 – La China 2

Goles: Gabriel Pérez (E); Mauro Velázquez, Nahuel Aguiar (LCH)

Expulsados: Gabriel Pérez, Nahuel Estebenet (E)

Copa de Plata

Cancha: Agrario Rocamora

Almagro 2 – Lanús 1

Goles: Brian Monzón, Gabriel Monzón (A); Leo Núñez (L)

María Auxiliadora 0 – Parque Sur 2

Goles: Javier Lucero, Jorge Valdez (PS)

Agrario Rocamora 0 – Atlético Colonia Elía 0

Posiciones

Copa de Oro Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Rivadavia 6 2 2 0 0 4 0 4 2 Gimnasia 4 2 1 1 0 4 3 1 3 La China 4 2 1 1 0 3 2 1 4 Atlético Uruguay 2 2 0 2 0 3 3 0 5 San José 0 2 0 0 2 1 5 -4 6 Engranaje 0 2 0 0 2 1 3 -2 Copa de Plata Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Almagro 6 2 2 0 0 4 1 3 2 Atlético Colonia Elía 4 2 1 1 0 1 0 1 3 Lanús 3 2 1 0 1 2 2 0 4 Parque Sur 3 2 1 0 1 2 2 0 5 Agrario Rocamora 1 2 0 1 1 0 1 -1 6 María Auxiliadora 0 2 0 0 2 0 3 -3

Próxima Fecha (3ª)

Lunes 26/02

Copa de Oro

Cancha: Gimnasia

20:00 Gimnasia vs. Rivadavia

21:30 Atlético Uruguay vs. Engranaje

23:00 La China vs. San José

Copa de Plata

Cancha: Almagro

20:00 Parque Sur vs. Atlético Colonia Elía

21:30 Almagro vs. Agrario Rocamora

23:00 Lanús vs. María Auxiliadora