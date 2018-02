Rally Entrerriano Campeonato 60 años de Río Uruguay Seguros

Así será la denominación en la presente temporada, cuestión que fue informada a través del Promotor de la Categoría, Javier Tofay, quién tras la reunión mantenida con directivos de Río Uruguay Seguros, en conjunto con autoridades del Auto Club Concepción del Uruguay, dejó avalado que el Certamen 2018 que se avecina llevará el nombre mencionado.

El acompañamiento de dicha empresa durante el año pasado, marcó quizás el recuerdo del apoyo de años atrás en la categoría, una fuerte relación que no sólo se recuperó, si no que hoy se reafirma con el nombre del Torneo dicha cuestión. Es por ello que RALLY ENTRERRIANO agradece al Cr. Juan Carlos Lucio Godoy, al Cr. Antonio Chivetti y representantes del departamento de Marketing de RIO URUGUAY SEGUROS, por la confianza depositada en este grupo de trabajo, quien tendrá la responsabilidad no solo de poner en marcha nuevamente el año de Rally, sino también llevar adelante por primera vez el Campeonato “Rio Uruguay Seguros. 60 años”, por la provincia de Entre Ríos y Corrientes.