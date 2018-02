Prisión preventiva para joven acusado de violencia de género

Un muchacho de 28 años, deberá permanecer detenido en prisión preventiva, por estar acusado de constantes agresiones físicas en perjuicio de su ex pareja, que cansada de su sufrimiento, decidió denunciarlo y así poner fin a si calvario.

Se trata de Carlos Guillermo Ocampo, quien es representado por el doctor Jonathan Emanuel Sanz, en una causa que lleva adelante el fiscal Auxiliar, doctor Mariano Budasoff.

Según se explicó en audiencia, Ocampo es casado, pero continuaba manteniendo una conflictiva relación paralela con su ex pareja, a la que amenazaba y golpeaba constantemente, al punto de un sometimiento denigrante.

La situación se tornó insoportable para la mujer, que no había denunciado a este sujeto aparentemente por temor, ya que este (según consta en el expediente) la celaba enfermizamente y la sometía a palizas constantes, amenazándola sobre que era él el que mandaba en la pareja.

Ya a fines de diciembre, Ocampo le propinó una golpiza y esto se repitió al menos cuatro veces más hasta que el 28 de enero, la víctima acudió a pedir ayuda a la Policía, recibiendo asistencia y siendo sometida a revisión médica.

En la descripción de los brutales incidentes, el fiscal Budasoff exhibió a la jueza de Garantías, doctora Meliza Ríos, una serie de fotografías de la damnificada, en la que se podía observar la cantidad de golpes en cabeza, rostro, piernas, brazos y tórax, entre otros, lo que reflejaba el calvario que esta estaba viviendo.

El fiscal consideró que a esta altura de la investigación, hay elementos suficientes para mantener la imputación de Ocampo y destacó la importancia de mantener su detención, para evitar que este entorpeciera el curso de la IPP y de manera de preservar la integridad de la víctima y testigos, adelantando que la pena por estos delitos es de 6 meses a siete años de prisión, causa que deberá llegar a juicio oral, en el cual la Fiscalía solicitará una pena de cumplimiento efectivo.

Por todo esto, el doctor Budasoff pidió la prisión preventiva por el término de 60 días, imputándole el delito de “Lesiones leves dolosas calificadas por la relación de pareja y mediando violencia de genero reiterada”.

Se opuso la Defensa

A su turno, el doctor Jonathan Emanuel Sanz, se opuso a la medida solicitada por Fiscalía, señalando que su cliente no cuenta con antecedentes y la medida solicitada tiende a garantizar la prueba y que el imputado no se sustraiga y no obra prueba suficiente que demuestre una conducta de esa naturaleza.

Además alegó que vive con su grupo familiar primario y que no hay elementos de prueba que pudiera intimidar a la víctima ni a los testigos que no hay manifestado miedo o temor al imputado.

La palabra de la jueza

Escuchada las partes, la doctora Melisa Ríos realizó un análisis de lo expuesto y consideró que se daban los presupuestos para hacer lugar a la solicitud del fiscal, señalando que si bien debe priorizarse el estado de inocencia del acusado, también hay que considerar la situación de la víctima y velar por su seguridad, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de situación y delito investigado, por lo que dispuso la prisión preventiva del imputado Carlos Guillermo Ocampo, en orden a los delitos de “Lesiones leves dolosas calificadas en función de la relación de pareja y mediando violencia de género en forma reiterada y daños” en calidad de autor (arts. 45, 55, 89 en función de los arts. 90 y 80 incs. 1º y 11º y 183 del Código Penal, y arts. 4 y 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres), por el término de 45 días, manteniendo su lugar de alojamiento por los primeros 30 días en la Alcaidía de Comisaría Primera y de continuar su situación, ser reubicado en la Unidad Penal N° 4 de ciudad.