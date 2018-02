Pincelada de perogrullo, la reforma política en Entre Ríos por Juan Martín Garay*.-

“Hay que actuar en dirigente revolucionario y no en dirigente electoral, porque se trata de la disputa del poder. No podemos incurrir en el error de los radicales en 1945 y eso le ocurrirá fatalmente al que haga política en función del pasado. Por cuidar los votos, ellos se quedaron parados y cuando se dieron cuenta, los votos se habían ido. No importa dónde están los votos ahora. Importa dónde estarán para ejecutar un programa. El que está atento solo a lo que piensa la gente hoy, se quedará al margen de lo que pensará la gente mañana y aquí está la clave para saber quién es dirigente o no. Además, lo que piensa la gente no está dicho por lo que proclaman en voz alta, sino por lo que se dicen en voz baja y, aún más, por lo que no se dice y está en el subconsciente”.

(Arturo Jauretche, de “Carta a Amílcar Vertullo”, 03 de julio de 1959).

El pasado jueves 15 de febrero, dando cumplimiento al artículo 105 de la Constitución Provincial, el Gobernador Gustavo Bordet brindó su mensaje al pueblo entrerriano y luego de esto dejó por inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias -la número 139º- de la Honorable Legislatura Provincial.-

De todo su mensaje haré particular atención y me referiré a sólo una: LA REFORMA POLÍTICA, donde el gobernador se limitó a explayarse -más que nada- sobre el sistema de votación que pondrá a consideración del tratamiento legislativo, la BUP (Boleta Única de Papel) mediante un proyecto de Ley a tal efecto. Debemos entender que en razón de pretender ser una reforma en todo sentido de la expresión, deberá servir para mejorar las formas y modos del ejercicio político-electoral más que para venir a solucionar los problemas políticos de los políticos.-

Vemos con atención que estamos ante un tiempo en que claramente se necesita estar en la búsqueda constante y permanente de un mayor diálogo y consenso. Entre Ríos tiene que darse la posibilidad verdadera de dar un salto de calidad institucional, sin especulaciones, que nos posicione dentro del Siglo XXI en cuestión de reforma electoral y nos saque de un presente eleccionario con la dinámica del Siglo XX. Esta reforma deberá ser un beneficio para la democracia entrerriana, dotar de más transparencia al acto eleccionario, pero para eso necesitará partir de un amplio consenso de manera tal que posea la mayor legitimidad posible.-

El mensaje del Gobernador fue claro y expresó varias aseveraciones que son, en sí misma, verdades de perogrullo. La reforma no busca menguar el sano ejercicio de elegir y ser elegido, por el contrario, buscará sacarle el prurito de algunos dirigentes a exponerse a la consideración del votante para que cada ciudadano pueda elegir entre las opciones que se le presente. El objetivo reformista apunta a que la voluntad del elector quede expresada al momento de sufragar de una manera más clara, efectiva y trasparente; dado que no hay acto más poderoso que la voluntad popular expresada en un acto eleccionario, púes es la que da la legitimidad de origen a un gobernante. Por tal motivo el Gobernador ha planteado como imperioso encontrar un sistema electoral que aglutine los intereses de todos los entrerrianos por sobre la de los partidos políticos, algo muy atinado.-

Si bien no es un año electoral este 2018 si será un año de mucha gestión, por eso hay tiempo más que suficiente para trabajar en la labor parlamentaria de la reforma que aún no fue elevada a la legislatura pero que no tardará en ser presentada y despejada de cualquier oportunismo. El desafío de los legisladores entrerrianos será abordar el proyecto de reforma política con la responsabilidad que implica trabajar en una evolución de salto cualitativo que tendrá que ser interpretativa de las demandas de la sociedad sobre las instituciones políticas.-

Si bien sobre la BUP (Boleta Única de Papel) parece haber cierta aceptación del arco político entrerriano, han surgido opiniones en contra de este sistema de votación y de la reforma política anunciada. Los detractores entienden que la BUP (Boleta Única de Papel) va en contra del fortalecimiento de los partidos políticos y de lo que manda la misma Constitución; además que se involuciona hacia una nueva relación entre partidos políticos, candidatos y marketing, donde esto último tendería a prevalecer sobre la política. Por otro lado, quienes están a favor de la misma se mostraron con una opinión aseverativa en pos de brindar más peso al ciudadano, entendiendo que esto trae más transparencia, mejor igualdad de oportunidades para competir -algo muy cierto-, con un sistema ágil, menos costoso en materia de procesos electorales y de rapidez en cuanto al escrutinio.-

Entiendo que en este nuevo tiempo -el actual contexto histórico- la BUP (Boleta Única de Papel) no es cierto que torne más prevalente a las personas que a los partidos (al menos no debiera serlo), porque lo que se viene a ofrecer al ciudadano será una posibilidad de combinación apropiada entre las personas y las ideas, las palabras y los hechos. No se le quita ideología al sistema electoral, se lo dota y se evoluciona sobre un sistema que viene siendo ampliamente criticado y del que es buen momento de darnos la oportunidad de discutirlo, debatirlo, consensuar y hacer un salto de calidad que nos posicione -como afirmé anteriormente- dentro del Siglo XXI en cuestión de reforma electoral.-

El avanzar hacia un sistema electoral más transparente, que permita al elector componer su voto, nos colocará en paridad con las dos provincias de la Región Centro que adoptaron la BUP (Boleta Única de Papel). Córdoba y Santa Fe cuentan con sobrada experiencia y resultados más que beneficiosos ampliamente comprobables -y aceptados por la ciudadanía- en este sentido, demostrando lo que ha significado ser un avance por sobre todo lo que dificulta al elector componer su voto. La BUP (Boleta Única de Papel) es la contra cara de la BUE (Boleta Única Electrónica) donde la voluntad del ciudadano se encuentra intermediada por un sistema electrónico. Se distingue con claridad comparativa que “el mundo” va hacia la BUP (Boleta Única de Papel) con algunas pocas excepciones que optan por la BUE (Boleta Única Electrónica). Según indican quienes han estudiado este sistema electrónico y lo rechazan de plano, el mismo no asegura el secreto del voto y además sus sistemas de softwares se hacen muy difíciles de controlar.-

Volviendo a lo nuestro, entiendo que hay dos cuestiones claves a resolver por los legisladores en su labor parlamentaria y tratamiento del proyecto -el que desconocemos su texto y aún no fue presentado en sociedad-, por un lado la obligatoriedad o no del voto en lo que se refiere a internas de los partidos, y por otro lado como dejar expresada en la reforma electoral la conocida “cláusula de gobernabilidad” que se encuentra contemplada en los artículos 91 y 236 de nuestra Constitución Provincial, cláusula establecida para la Cámara de Diputados y para los Concejos Deliberantes en su conformación. Se debería, en este sentido, prever la no adopción del sistema D’Hont puro para la distribución de bancas legislativas provinciales y municipales, sosteniendo así lo que fija la Constitución de la Provincia de Entre Ríos en los artículos mencionados.-

Esta reforma deberá asumirse como una verdadera política de Estado en sí misma. Por tal motivo y en ese sentido, habrá que dialogar mucho y lo suficiente para construir un amplio consenso que involucre al ciudadano de a pie, al mundo académico, a las organizaciones de la sociedad civil y por supuesto a los partidos políticos; porque sólo así se podrá atender el reclamo del simple ciudadano que exige tener un mecanismo superador con mayor seguridad y simplificación del voto y su escrutinio.-

LA BOLETA UNICA DE PAPEL, BREVE ANALISIS

De la BUP (Boleta Única de Papel) se desprenden las siguientes posibles virtudes y defectos, probables ventajas y desventajas al momento de analizarla por parte de los estudiosos en la materia:

Ventajas y virtudes: El elector puede armar su propia combinación al optar por candidaturas de distintos partidos para cargos electivos diferentes. Refuerza la identidad de los partidos y sus ideologías. Se supera la confusión provocada por las sumatorias. Dota de mayor transparencia al momento de elegir. Da más equidad a la competencia electoral, mejora las condiciones en cuanto a la certeza de que todas las listas estén expuestas. Es una simplificación del sistema actual. Recuento y escrutinio más ágil.

Desventajas y defectos: Un personaje con amplio reconocimiento popular puede obtener más votos que el resto. Atenta contra la disciplina partidaria. Favorece la fragmentación de los votos en las legislaturas. Marketing político. Actúa como limitante del consenso y el diálogo. Se avanza hacia una democracia de liderazgos personales.

LA EXPERIENCIA SANTA FE

El sistema electoral de BUP (Boleta Única de Papel) que se pretende implementar en Entre Ríos sería muy similar al existente en la Provincia vecina de Santa Fe (según comentan quienes han tenido la posibilidad de ver el anteproyecto y opinaron en este sentido), por tal motivo bien podemos dar lectura a algunas de las características propias que presenta el sistema Santafesino en su instructivo de boleta única:

• UN NUEVO PROTAGONISTA: LA BOLETA ÚNICA

Para elegir gobernador y vicegobernador de la Provincia, senadores e intendentes municipales la boleta única contendrá, junto al logo partidario, el nombre de los candidatos titulares y sus respectivas fotos. En el caso de los suplentes serán incluidos sólo con sus nombres.

Para la elección de diputados provinciales, concejales la boleta única contendrá nómina de los primeros 3 candidatos (el primero con foto). Las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes se exhibirán con un facsímil o afiche colocados dentro del box o cabina de votación y con anterioridad en lugares públicos.

A cada opción electoral le corresponde un casillero, donde el elector debe efectuar una marca. Si marca dos veces, el voto será nulo.

• CÓMO SE VOTA CON LA BOLETA ÚNICA

1) El elector concurre al lugar de votación con su documento.

2) El presidente de mesa le da una boleta por cada categoría electoral y un bolígrafo. Cada boleta tiene un color diferente (no hay más sobres) y toda la oferta electoral de esa categoría es exhibida en la misma papeleta.

3) El elector ingresa a un box individual con todas las boletas, donde deberá marcar con el bolígrafo entregado por la autoridad de mesa una sola opción por cada boleta (varios electores pueden votar simultáneamente ya que habrá varias cabinas o boxes en las salas de votación).

4) Luego de marcar una opción por categoría -incluso el voto en blanco debe ser marcado en un casillero-, el elector pliega cada boleta, vuelve a la mesa y las coloca en la urna, que tendrá tantas bocas como categorías haya. Cada ranura de la urna estará identificada con el color de la boleta y la denominación de la categoría, pues cada compartimento es individual y está dividido del resto.

IMPORTANTE: Si el votante se equivoca al realizar la elección, debe comunicarlo a las autoridades de mesa. Todas las boletas entregadas se anulan y se reemplazan por un nuevo juego, dejándose constancia del inconveniente.

Si el votante se equivoca al introducir la boleta, cuando finaliza el comicio y se abre la urna, la boleta es colocada para el escrutinio en el compartimento correspondiente sin desdoblarla.

• VOTOS VÁLIDOS

Aquellos en los que el elector ha marcado una opción electoral por cada Boleta Única oficializada.

Se consideran votos en blanco sólo aquellos que se manifiesten expresamente por dicha opción en cada Boleta Única (la boleta prevé un casillero propio para la opción de voto en blanco).

• VOTOS NULOS

Se consideran votos nulos:

a) Aquellos en los que el elector ha marcado más de una opción electoral por cada Boleta Única.

b) Los que lleven escrito el nombre, la firma o el número de Documento Nacional de Identidad del elector.

c) Los emitidos en Boletas Únicas no entregadas por las autoridades de mesa y las que no lleven la firma del presidente de mesa.

d) Aquellos emitidos en Boletas Únicas en las que se hubiese roto algunas de las partes y esto impide establecer cuál ha sido la opción electoral escogida, o en Boletas Únicas a las que faltaren algunos de los datos visibles en el talón correspondiente.

e) Aquellos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones políticas, listas independientes o nombres de candidatos a los que ya están impresos.

f) Aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso electoral.

g) Aquellos en los que el elector no ha marcado una opción electoral en la Boleta Única.

• NO PUEDEN VOTAR

De acuerdo a lo previsto en el Código Electoral Nacional no podrán votar quienes no figuren en el padrón o se encuentren tachados; quienes no presenten su documento de identidad; quienes concurran con Libreta Cívica o de Enrolamiento y figuren en el padrón con DNI.

• DÓNDE SE VOTA

Los padrones estarán unificados. No hay mesas femeninas y masculinas. En consecuencia, la mayoría de los ciudadanos tendrán asignada una mesa y/o un lugar diferente de votación. Por eso es imprescindible que con antelación los electores consulten los padrones y averigüen a qué lugar deberán concurrir para emitir su voto.

EL JUSTICIALISMO NACIONAL 2018/2019

La reforma política en Entre Ríos sirve para darnos la posibilidad de analizar que a nivel nacional el Justicialismo se encuentra en la necesidad de reaccionar y comprender que se hace imperioso dar impulso a la conformación de una alternativa electoral en base al consenso y a la unidad; una gran y amplia unidad de todos los sectores internos del Justicialismo sin que la conformación de ésta sea por la única iniciativa de hacerlo en base a ser oposición por la oposición misma. Si en realidad lo que se quiere es “volver” a ser gestión a nivel nacional, el desafío es muy grande porque construir unidad en la diversidad no es tarea sencilla. La reconstrucción del campo nacional y popular es una necesidad imperiosa para la patria, el movimiento y la gente; el año por delante plantea ir creando alternativas creíbles -una o varias- pero alternativas al fin que generen esperanza en los votantes y esquematicen un mensaje con mirada al futuro y por la positiva, puntualmente en aquellos que antes tenían como opción electoral al Justicialismo y hoy no lo están haciendo.-

Pensando en un 2019, esta construcción política debe avanzar en batallar por el surgimiento de nuevos dirigentes que puedan sintetizar el gran desafío de comunicar positivamente a un electorado renuente hoy día de optar por el Justicialismo a que lo hagan en un futuro próximo. No se debería caer en la falsa dicotomía de lo anterior y lo nuevo, lo malo y lo bueno, sino convertirnos en una fuerza superadora -basada en los principios doctrinarios actualizados del justicialismo- capaz de interpretar y presentar al electorado una opción que posibilite retomar la senda del crecimiento con desarrollo e inclusión.-

EL JUSTICIALISMO PROVINCIAL 2018/2019

En nuestra provincia, si bien todos manifiestan que este año no es electoral, en la realidad de las acciones quedará demostrado que esto no va a ser así, pues este año confluirá siendo más político-electoral que el anterior y el próximo. ¿Por qué? No sólo por el tratamiento legislativo al proyecto de reforma política sino sencillamente porque la posibilidad de desdoblar las elecciones en el 2019 es una potestad que tiene el gobernador y claramente se entiende llegaría a avanzar en ese sentido, hipótesis que despierta en muchos la necesidad de comenzar a “armar” en el presente año. ¿El gobernador tiene intenciones de ir por la reelección? Todo indicaría que sí, ha demostrado que su fortaleza fue estar al frente de una gestión que ha sido muy complicada y que con mucho esfuerzo -entiende- pudo sacar adelante; ciertamente tiene todo el derecho de ser una opción en la consideración de los ciudadanos entrerrianos.-

La estrategia del Justicialismo entrerriano está siendo dada a conocer (al menos a cuenta gotas), la táctica deberá estar dada por saber comunicar una opción electoral que vuelva a contener a los votantes que antes optaban por el espacio Justicialista y en la anterior elección lo hicieron por el Frente Cambiemos. Mirando hacia adentro primeramente, habrá que darse el tiempo de ir a charlar con “los propios”, escucharlos, atenderlos, contenerlos. Porque lo nuestro es la gente debemos inteligentemente ir por interpelar a quienes antes nos votaban y hoy no lo hacen, ir en su búsqueda, ellos marcarán la diferencia. De la unidad de concepción se deberá pasar a la unidad de acción y darse cuenta quien aún no lo haya hecho que “atacar” al adversario no debe ser el camino. Hay que dejar de estar en estado permanente de “campaña negativa” y pasar inteligentemente a otra forma de hacer política – por la positiva-, porque claramente esta manera “negativa” se convirtió en el mes de octubre del año pasado en una realidad electoral que trajo la derrota al PJ entrerriano. Esta opción “negativa” de hacer campaña muchas veces fue utilizada por el propio Justicialismo en anteriores elecciones, pero ante la falta actual de propuestas concretas, definiciones no muy claras y poca cercanía entre algunos dirigentes y la gente, se ha vuelto en contra.-

EL JUSTICIALISMO LOCAL 2018/2019

En el plano local, el desafío de fortalecer los lazos solidarios y construir un mismo destino histórico e ir por un mayor territorio en la comunicación y una mayor comunicación en el territorio -resaltando el espíritu del valor y amor por la ciudad-, apostando al sentido de pertenencia y enfocarse en lo local como punto de partida para dialogar con los vecinos, es la gran tarea. El reconocimiento social es más que importante.-

Lo que está en juego para el Justicialismo del “pago chico” es la elección general del 2019, no la interna (el peronismo debe mirarse a sí mismo y comprenderlo); en ese sentido hay que interpelarse que en la evolución histórica, la acción política siempre debe constituir un poder que organice la comunidad -para orientar lo social- en los términos que mejor satisfagan las aspiraciones generales. Críticamente debemos darnos cuenta que la esterilización de esa acción política, por la afanosa búsqueda personal y sectorial de poder de algunos dirigentes, tiene que llegar a su fin. Reconsiderar la relación “ética” entre fines y medios ubicando al convecino “como la medida de todas las cosas”, destacando así el ideal del bien común, debe ser una tarea constante; como así también la imperiosa necesidad de construir una comunidad guiada por la justicia y la igualdad, sin exclusiones y sin marginados.-

Para terminar me permito reiterar una reflexión que suelo hacer para este tipo de análisis: Pienso que ha llegado el tiempo de lograr consensos que fortalezcan los lazos de pertenencia solidaria y la proposición de acciones que generen esperanza en todos. Necesitamos recobrar el valor de la palabra dada y el cumplimiento de los compromisos asumidos. Ha llegado el momento de recuperar nuestro espíritu de grandeza, promoviendo la justicia y la tutela de la dignidad humana. Por eso, debemos aspirar a consolidar el gran valor fundamental de la justicia, para que se respete la ley, se fortalezcan las instituciones y se consolide una democracia fundada en los valores de la verdad y la vida, de la justicia y la solidaridad, del amor y de la paz.

(*) Concejal del Partido Justicialista – Presidente del Bloque de Concejales del PJ/FPV