PRÁCTICAS EDUCATIVAS VOCACIONALES OCUPACIONALES EN LA MUNICIPALIDAD

La Escuela Integral N°29 “Centenario” y la Municipalidad de Villa Elisa celebraron ayer lunes un acta-acuerdo de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales.

Se define la propuesta de Prácticas Educacionales Vocacionales Ocupacionales como una estrategia de la formación integral, que posibilita y habilita a los adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en ejercicio pleno de sus derechos, la participación real en el ámbito social y laboral y la iniciación y preparación para la inserción laboral. El sistema de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales no establece entre las partes otro vínculo que no sea pedagógico, no generándose relación jurídica laboral alguna entre el practicante y la Municipalidad.

A partir de la firma de éste convenio, la alumna Miriam Soledad Gil del Taller de Formación Laboral Ocupacional, realizará tareas y prácticas educativas-vocacionales ocupacionales. Las prácticas se llevarán a cabo en dependencias de municipalidad de Villa Elisa. Tendrá una duración de tres meses, con vigencia desde el 01 de marzo de 2018 al el 31 de mayo del año 2018. Las jornadas a cumplir por el estudiante serán de lunes a viernes en el horario de 8 a 11, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2018. Las prácticas relacionadas con su educación y formación contemplan tareas de cadetería del personal municipal como, el recorrido de las oficinas para recibir pedidos de los mandados a realizar, llevar documentación de un área a otra, realizar mandados (farmacia, supermercado, librería, obra social).

La alumna estará acompañada, durante éste período, por tutores por parte de la institución educativa y una instructora desde la Municipalidad, quienes deberán presentar un informe mensual acerca de la actuación del practicante y de las tareas desarrolladas. #PrácticasEducativasVocacionalesOcupacionales #actaacuerdo

MEJORA DE CAMINOS HACIA COLONIA VÁZQUEZ

Personal de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Elisa trabaja esta mañana en colonia Vázquez, zona de la escuela agrotécnica. Allí con la maquinaria adecuada se mejoran las condiciones del camino vecinal, del mismo modo se realizan trabajos en colonia Villa Elisa.

Considerando el inicio del ciclo lectivo y el mayor tránsito vehicular en dicha zona, desde el municipio se encaran éstas tareas de mejora en los caminos. #mejoradecaminos

SERVICIOS MÉDICOS DEL CAPS VILLA ELISA

Desde la Municipalidad de Villa Elisa se recuerda a los vecinos que está a disposición de todos y en especial de aquellos que NO CUENTAN CON OBRA SOCIAL, el Centro de Atención Primaria de la Salud en el Centro Comunitario Virgen Niña de Villa Elisa.

Los servicios médicos que se brindan en el CAPS son:

Médica Clínica, días lunes y jueves de 14:30 a 16:30 horas; miércoles y viernes de 8 a 10 horas y martes de 11 a 12 horas.

Médica Pediatra, días lunes de 10 a 12 y jueves de 8 a 10 horas.

Odontólogo, lunes y jueves de 8 a 10 horas.

Psicólogo, martes de 8 a 12 horas.

Nutricionista, miércoles de 17 a 20 horas.

Enfermería, lunes a viernes de 8 a 12:30 horas; por la tarde: miércoles de 15 a 19 y jueves de 14 a 18 horas.

Kinesiología: martes y jueves de 10 a 12 horas.

El Centro de Salud de Villa Elisa, además de complementar el trabajo del hospital local, permite optimizar recursos humanos y físicos generando mayores y mejores servicios para toda la comunidad. #CAPSVillaElisa

PEÑA POPULAR EN PLAZA SAN MARTÍN

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Elisa invita a la comunidad en general a disfrutar de una Peña Popular en Plaza San Martín a desarrollarse el domingo 4 de marzo a partir de las 20:30 horas.

La peña incluirá tango, folclore a cargo del profesor del taller municipal Luciano Sánchez, chamamé con la actuación en vivo de los “Bohemios del Chamamé” y músicos populares.

Será una excelente oportunidad para bailar al aire libre y compartir en familia. #PeñaPopular

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA DE GUARDAVIDAS EN VILLA ELISA

La escuela estaría iniciando el día lunes 19 de marzo del corriente año.

Desde la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA, se informa a la comunidad que continúa abierta la Escuela de Guardavidas hasta el día jueves 15 de marzo.

La escuela estaría iniciando el día lunes 19 de marzo del corriente año. Recordemos que dicha escuela dictará sus clases a través del convenio marco entre, la Asociación Cristiana de Jóvenes/YMCA, Termas de Villa Elisa y la Municipalidad.

Los aspirantes a cursar dichos estudios deben cumplir con los siguientes requisitos: Estudios secundarios completos; Ser mayor de 18 años (en caso de tener 17 años al momento de la inscripción y cumplir los 18 antes del 30 de junio de 2018) y Cumplir con aptitud médica.

La capacitación es arancelada y con cupo limitado. Por mayor información dirigirse a la Oficina de Empleo de Villa Elisa o a la Sede YMCA, Concordia – La Rioja 796, Cel: 3454022016//3454348181, Facebook: YMCA CONCORDIA. #escueladeguardavidas #inscripciones