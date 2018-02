Noticias de Villa Elisa

AUDIENCIA PRIVADA CON EL MINISTRO DEL INTERIOR ROGELIO FRIGERIO: En la tarde de ayer jueves el Presidente Municipal de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga participó de una audiencia privada con el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Rogelio Frigerio donde trataron diversos temas de la ciudad.

En Balcarce 50 de la ciudad de Buenos Aires se concretó la audiencia privada que se había gestionado desde hace un tiempo atrás para planear diferentes temas que atañen a Villa Elisa entre los que se encuentran el tema Hábitat (vivienda y mejoras barriales), Repavimentación de la Ruta 130 y pavimento urbano.

La audiencia transcurrió en forma amena pero intensa donde el Ministro del Interior se comprometió en agilizar los trámites en cuanto a viviendas. De esta manera, Arribalzaga logró un importante paso en la definición de cuestiones técnicas para la concreción de las tan esperadas casas.

Por otro lado, se logró colocar en la agenda del Ministerio la repavimentación de la Ruta 130 debido a su estado, la concreción del pavimento en calles urbanas de la ciudad, el diseño de un plan integrador de mejoras para el Barrio Malvinas Argentinas y otros proyectos que están siendo analizados.

Al respecto el Presidente Municipal Manifestó: “hemos logrado un importante avance en las gestiones en cuanto a vivienda, ya que hemos resuelto algunos detalles que nos mantenían atrasados y que gracias al involucramiento personal del Ministro se han solucionado, dejándonos libres para llegar al objetivo final de contar con las casas que nuestra gente necesita urgentemente”

Demás gestiones en CABA

En oportunidad del Viaje, El presidente Municipal junto a colaboradores realizó diferentes gestiones en CABA ante el gobierno nacional

1- Hábitat: incorporación de elementos en expedientes abiertos

2- Ministerio de Modernización, País Digital: se mantuvo una reunión con el equipo del Plan de País Digital con el objeto de incorporar los diferentes programas al Municipio entre los que se encuentran: HCD Transparente (plataforma para el Concejo Deliberante), Gestión al Ciudadano (Plataforma de reclamos y guía de trámites On-Line), Web gratuita (plataforma virtual para colgar la página Web municipal y reducir gastos de administración) y Tramitación electrónica (Softwere para administración interna municipal para agilizar y realizar seguimiento de expedientes).

3- CONADIS (Comisión Nacional de Discapacidad): se completó elementos al expediente del Proyecto para la Compra de una Combi Adaptada.

4- Secretaría de Asuntos Municipales: se realizó la presentación de la rendición final del Proyecto de Vehículos para Prevención Urbana y Servicios Sanitarios del Programa de Desarrollo Local y se dio inicio a otro proyecto dentro del mismo Programa.

SE DISPUTÓ LA SEGUNDA FECHA DE TORNEO DE FÚTBOL BARRIAL: En la jornada de ayer jeves 8, como estaba previsto, se concretó la segunda fecha del Torneo Infantil de Futbol Siete que se disputa en Plaza Moreno resultando los finalistas de cada categoría.

Los Resultados fueron los siguientes: Categoría 2003/2004 Pecarí 3 (tres) – Deportivo Baru 0 (cero), Categoría 2005/2006 Los Pibe de la Pla 0 (cero) -. Deportivo Baru 3 (tres) y Categoría 2007/2008 El Rejunte 2 (dos) – Deportivo Barú 1 (uno).

Por otro lado el Jueves 15 a partir de las 17:30 hs. se disputarán las finales del torneo siendo las mismas: Categoría 2003/2004 Los Pibes del Barrio Vs. Pecari, Categoría 2005/2006 Los Dormilones Vs. Deportivo Baru y Categoría 2007/2008 Los Petty’s Vs. Deportivo Baru.

PROGRAMA DE LOS ARNAVALES POPULARES: La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Villa Elisa junto al Grupo de Teatro Enredados, la Pomo 18 y El rejunte están alistando los últimos detalles para la realización de los carnavales populares hoy viernes y mañana sábado en Plaza Moreno a partir de la hora 20.

VIERNES 9

20:00 hs: Clase de danza de candombe a cargo de Alejandra Cardozo, directora de Comparsa Lubola “La Tocandera”.

21:00: Clase de percusión de candombe uruguayo a cargo de Fabian Gonzalez, director de comparsa Lubola “La tocandera”

SABADO 10: Calle El Ñandubay

20:00: CANDOMBEATLES: Luciano Macedo (Maderas del Rio de la plata, Inankele) y Gustavo Suarez (Musico cantautor uruguayo), realizan tributo a The Beatles con ritmo de candombe.

21:00: Desfile de batucada Los luchitos y comparsa La Esperanza de Pueblo Cazzes

Desfile de FUNDANGA CANDOMBE de Carlos ¨la leyenda¨ PITOTA Leiva. Jefe de Cuerda Sebastián david Washington Diaz Pulido.

Desfile de Comparsa Lubola La Tocandera de Salto

Desfile de El Rejunte (Agrupación abierta y espontanea de candomberos).

Se informa que la entrada es libre y gratuita, se recomienda llevar asiento y habrá servicio de cantina a cargo de la Promo 18, el Grupo Enredados y El Rejunte; con cierre de Baile Popular.