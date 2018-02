Noticias de la ciudad de Colón

?Excelente participación de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado en Córdoba

La Escuela Municipal de Deporte Adaptado participó del 16 al 18 de febrero pasado del 5 Torneo Nacional de Natación Adaptada que se realizó en el complejo Deportivo Teniente Origone de Justiniano Posse en Córdoba.

Asistieron delegaciones de Independiente de Avellaneda, River, CIN de Córdoba, Municipalidad de Córdoba, Agencia Córdoba Deportes, Natación y Boccia, Etchesourto de Rosario, AVIDA de Rosario, Los Pececitos de Rosario, Municipalidad de Fontán Chaco, CUNE de Chaco, Libertad de San Jerónimo Norte de Santa FE, Deporte IC de Avellaneda, Deporte Río IV, Municipalidad de Olavarría, Marcos Juárez y el anfitrión Complejo Deportivo Teniente Origone.

El equipo colonense estuvo conformado por los nadadores: Matías Nieto, Valentina Cagigas, Ángel Pires, Agustina Sosa, Luís Martínez, José Morinico y Sergio Canali quienes fueron acompañados por los profesores Leonardo Succetti, Ana María Rudaz y Mariela Taborda.

Participaron en distancias de 25 metros y 50 metros de diferentes estilos, espalda, libre pecho y mariposa; con muy buenos resultados.

Además de las numerosas carreras por categorías, se realizaron diferentes actividades. Hubo una charla y exposición de boccia, con dos deportistas de esa disciplina. Además, se pintó el mural del club, con la participación de todos los nadadores.

La Fiesta inclusiva

Como se viene trabajando en las últimas ediciones de la Fiesta Nacional de la Artesanía, en la edición 2018, de manera conjunta entre el IMA y el Área de Discapacidad se desarrollaron las siguientes acciones, con el objetivo de seguir profundizando las políticas de inclusión:

-Ubicación de rampas en el predio y en las diversas carpas allí ubicadas.

-Estacionamiento habilitado únicamente para personas con discapacidad, con solo presentación de Certificado Único de Discapacidad, o en su defecto Símbolo de Discapacidad.

– Entrada libre y gratuita para persona con Discapacidad y su Acompañante. Si bien fuera aprobada la Ley donde reglamenta la gratuidad de la persona titular del CUD y el 50 % a su acompañante, se decidió que este tampoco pague, ya que se venía trabajando de esa manera en ediciones anteriores.

-Este año el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) no pudo designar intérpretes en Lengua de Señas, como años anteriores. Pero la Organización de la Fiesta esta vez contrató a dos intérpretes que pertenecen a la Asociación de Sordos de Concepción del Uruguay para hacer accesible a las personas sordas el evento.

-Ubicado en Carpa de Manualistas estuvo todas las noches Lucas Matto, joven con parálisis cerebral y su mamá Margarita, para mostrar y vender su libro “Una historieta de mi Vida”, y sus bellos cuadros.

-En el espacio de Políticas Sociales dos noches fueron destinada para que el Área de Discapacidad informe y muestre su funcionamiento. Se contó con la presencia de la Asociación No me Olvides (una noche) y el grupo de madres de Color Esperanza (una segunda noche), quienes repartieron material sobre su tarea y para concientizar a la sociedad de la necesidad de derribar las barreras.

Asfalto en Artigas y Noailles

El martes, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, llevó adelante el asfaltado de la intersección de Noailles y Artigas, tramo que restaba luego del pavimentado de las cuadras de Artigas entre Noailles y Reibel y Noailles entre Artigas y 25 de Mayo, llevando hasta el momento 15 cuadras asfaltadas de este plan que incluye un total de 27, comprendidas por Güemes, Andrade, Boulevard Ferrari y Moreno.

Hoy, miércoles se comenzaron con los trabajos previos al pavimentado de una nueva calle, en este caso la Nº 16, Artigas entre Reibel y Tucumán. De esta manera se sigue avanzando en el programa que se enmarca en el Plan Vial Colón, que en el año 2016 abarcó la zona del Boulevard Ferrari, Reibel, Andrade y Laprida, incluyendo el acceso y la parte interna del Hospital “San Benjamín”.

Entrega del automóvil de la Artesanía

En horas de la mañana del martes, el presidente Municipal de Colón, Mariano Rebord y la Directora del IMA, Laura Palazzo hicieron entrega de las llaves del automóvil sorteado en la pasada Fiesta Nacional de la Artesanía.

El Nº ganador fue el 11.138 y su propietario Patricio Perroud, contó: “El sábado fui a ver Abel Pintos y compré el número. Se me pasó y me olvidé de ponerlo en la urna. El domingo a la noche estaba mirando el partido de Boca y la chica que me lo vendió me hizo acordar que lo coloque en la urna. Llegué como a las once menos veinte y lo dejé. Al otro día cuando estaba trabajando vi en el diario mi número y no lo podía creer”.

“Una alegría que el auto se quede en la zona y beneficie a una familia de trabajadores, sabemos que queda en buenas manos” indicó al respecto Mariano Rebord.

Hoy la moto

En tanto que el miércoles se hizo presente en la Municipalidad de Colón a retirar la motocicleta sorteada en la 33º Fiesta Nacional de la Artesanía, el ganador del segundo premio, Sergio José Tournoud que fue favorecido con el Nº 16.384. El cupón Sergio, lo adquirió la última noche.

Trabajos en la red de agua

En la mañana de hoy la Secretaría de Obras y Servicios Públicos llevó adelante la anulación de la cañería (sacándola de servicio) en Boulevard Ferrari y Artigas, Mitre y 25 de Mayo y Tucumán y 25 de Mayo ya que en estos sectores funciona la nueva red de agua instalada por vereda y esto dará continuidad a la obra de pavimentado que se desarrolla en la zona comprendida por Güemes, Andrade, Boulevard Ferrari y Moreno.

Por este motivo el servicio de agua potable estuvo cortada desde las 08.30 hasta las 12.30 horas. Además personal de Obras Sanitarias trabajó en la reparación de cañería madre en 25 de Mayo entre Moreno y Avenida Urquiza y en Moreno y Artigas.

Jornada de Formación para el Abordaje Integral

El martes pasado, en el DIAT Colón se realizó una jornada de formación para el abordaje integral contando con la presencia del Coordinador Nacional de Abordaje Territorial de SEDRONAR (Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) Lic. Ariel Fernández, el coordinador de DIAT de la provincia de Entre Ríos Lic. Ariel Parajon y parte del equipo de asistencia y capacitación.

Además durante el día se mantuvieron reuniones con diferentes instituciones y con el Secretario de Gobierno Gustavo Blanc para fortalecer el trabajo en red que se viene realizando en materia de accesibilidad y salud y planificar con el municipio acciones conjuntas que permitan abordar la problemática del consumo.