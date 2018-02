La cerveza artesanal se hará esperar un día más

La segunda edición de la Feria de Cerveza Artesanal de Concepción del Uruguay pronosticada para este domingo 11 de febrero, en la Isla del Puerto fue postergada para mañana lunes 12, debido a las inclemencias del clima pronosticadas para hoy.

Se realizará en el primer estacionamiento de la Isla, ubicado entre los paradores centro y sur. Comenzará desde las 19 horas, con entrada libre y gratuita.

En la organización se encuentran trabajando 12 productores locales: Klug Gebräu, La Histórica, Ninka, Bantú, 7 Colinas, Don Alejandro, Camba-cuá, Drakkar, Dohko, Lagash, Träctor y Suiza Beer. Además, habrá dos productores invitados, Bigüa de Concepción del Uruguay y La Litoraleña de Colón, esta última reemplazando a los cerveceros de Ambar que por cuestiones propias de producción no podrán estar presentes en esta oportunidad.

Cada productor presentará diferentes estilos de cerveza, en promedio tres estilos cada uno, y las pintas se venderán a un precio único de $70 y las medias pintas a $50.

Además de la cerveza, habrá buena comida de la mano de seis chefs locales que presentarán tres tipos de menú cada uno con un valor de $100. A esta nueva edición de la Feria se suman Ciro Filipini de Filipo bristó-café, ‘Quique’ Sobral de Bajo Llave, Nicolás Popov de El Rescoldo, Fernando Gabioud de Mamma mia, ‘Pepe’ Sastre, por el club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Matías Sanchez de “Dulce Sabor”.

Además de la cerveza artesanal helada, la comida y la excelente vista al río, habrá Djs y bandas en vivo, entre ellas se encuentran Moby Freak, una banda de jazz de la ciudad de Rosario; Shredder, Durban Poison y Artifex. Todas las actuaciones serán con un volumen controlado ya que la Isla del Puerto es una reserva natural y tiene niveles de volumen reglamentarios.

Debido al lugar que se dispone en la isla para estacionar, los productores decidieron, junto a Buses del Uruguay, poner un servicio de colectivos que salgan desde la Defensa Sur hasta el lugar donde se desarrolle la feria, sin costo alguno. En la Defensa habrá un estacionamiento vigilado para poder dejar los vehículos.

Esta posibilidad de llegar a la Feria, pensando en quienes no pueden llegar de otra forma que no sea caminando o quienes no tienen un conductor designado, buscando promover la idea de que si tomás alcohol no manejes.