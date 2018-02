Juan Varas: “El equipo nunca dejó de trabajar”

En la noche del sábado el entrenador Juan Manuel Varas y algunos de los jugadores de Tomás de Rocamora estuvieron participando de la actividad programada por el 4to Torneo de Mini Amistad que se desarrolló en el club y aprovechó la ocasión para hablar del presente del equipo que viene de ganarle como visitante a Temperley y Gimnasia de La Plata. Con estos resultados se alejó bastante del fondo de la tabla de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol.

Acompañado por su hijo Benicio y junto a los jugadores Gastón Semiglia, Francisco Pag y Justo Catalín, Varas estuvo en la cancha abierta del club para una linda noche que se vivió en el marco del Torneo de Mini que nuevamente reunió a decenas de chicos y chicas en el verano uruguayense. El DT no ocultó su alegría por las tres victorias consecutivas que logró el equipo pero más que nada por la recuperación anímica y de juego que se mostró tras haber sufrido cuatro traspiés seguidos.

“La verdad que después de la derrota contra Villa Mitre tuvimos dos giras y un partido de local en el que pudimos repetir actuaciones donde más allá que en Viedma no se nos dio el triunfo seguimos detrás de una idea grupal y basquetbolística que no hace más que obligarnos a seguir creyendo en lo que nos proponemos. Así tenemos que seguir yendo a jugar a todas las canchas”, señaló el coach en el comienzo.

Consultado sobre si hubo que hacer algún cambio en la forma de juego tras aquellas cuatro caídas consecutivas, respondió: “El equipo nunca dejó de trabajar pero quizá no estábamos enfocados en algunas cuestiones internas que debíamos mejorar con inmediatez. La verdad que lo conseguimos con mucha práctica, diálogo, videos; y poniéndonos al servicio del equipo”.

“No es una frase hecha sino que hay que tener en claro lo que el equipo requiere para poder plasmarlo. A la vista está que hemos mejorado mucho y no sólo en el juego sino también en la armonía del grupo. Esto se dio con victorias así que ahora tendremos que aprovecharlo”, dijo a continuación.

Queda claro que cuando se gana el ambiente en el que se trabaja es totalmente diferente y eso también se traslada al ánimo de la gente que acompaña al equipo. “Cuando se gana el análisis es mucho más fácil porque estamos más abiertos a escucharnos pero la diferencia entre esta gira y las otras es que ganamos en las últimas bolas y otras veces no lo pudimos lograr. Hay que también ser consciente de eso porque en la paridad del Torneo los detalles son los que marcan la diferencia”, reflexionó en relación a esto.

Finalmente Varas dio su opinión sobre la postergación del partido que el equipo debía encarar este martes, como local, frente a Ciclista Juninense. “A priori, cuando me enteré, no me gustó porque quería que el equipo siguiera con este envión. Sin embargo, tuvimos la lesión de Joaquín (Deck) que veremos si lo recuperamos para jugar ante Platense. Además, es cierto que el equipo tuvo una carga física importante por lo que tomamos estos dos días para un pequeño descanso y después trabajaremos con el preparador físico para encarar este mes y medio que nos resta de la mejor manera”, sentenció.

El plantel tuvo entonces libre el fin de semana más allá que algunos pudieron sumarse a esta actividad del sábado. El regreso a los entrenamientos está previsto para la mañana del lunes y ya pensando en lo que será el partido del lunes 26 frente a Platense en condición de visitante. En el caso de Deck sufrió un fuerte esguince de tobillo ante Gimnasia y se encuentra trabajando con el kinesiólogo Gregorio Etcheverry para recuperarse lo antes posible.

Mauricio Galarza