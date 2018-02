Importante y necesaria victoria frente a La Unión

Tomás de Rocamora le ganó este lunes 88-77 a La Unión de Colón en un duro partido que el equipo uruguayense pudo destrabar en el último cuarto. De esta forma el equipo de Juan Manuel Varas volvió al triunfo en condición de local. El escolta Martín Gandoy fue la figura de la noche con 22 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes. Por el lado de la visita Sebastián Picton redondeó una muy buena faena con 25 puntos.

Rocamora necesitaba quedarse con el festejo porque en las dos últimas presentaciones en casa había perdido y más que nada para consolidar le remontada que se dio en la gira más allá de la caída por un doble ante Deportivo Viedma. Pero La Unión no le hizo sencilla la noche, desde el comienzo le jugó con todo y estuvo adelante en los primeros minutos. Los puntos que consiguió Johnson en la pintura no fueron suficientes porque no aparecían otras cartas de gol. De repente se encendió Gandoy y el local se puso 16-11 arriba aunque después regresó la paridad para un cierre 27-23.

En el comienzo del segundo cuarto las manos calientes de Picton y Chiera no solo sirvieron para igualar las acciones sino que La Unión pasó a dominar el tablero (33-36). El trámite se hizo de ida y vuelta, el liderazgo fue cambiando de manos hasta que Rocamora encontró un poco de paz con un triple de Jovanovich y más tarde con otro de Semiglia. Pero la visita siguió respondiendo y Chiera contestó por la misma vía. Al descanso largo se fueron 52-49.

Semiglia inauguró el tercer cuarto con un triple y Rocamora se alejó por seis. Mendoza y Picton pusieron la cara por la visita y el partido volvió a hacerse parejo. El equipo de Varas mantuvo la ventaja pero por momentos le faltó la meter la cabeza en el freezer para enfriar las cosas y jugar más tranquilo. Cuando parecía que el desarrollo podía complicarse llegaron dos triples de Agustín Lozano y Rocamora terminó yéndose arriba 76-67.

Arrancó el último cuarto y Deck consiguió un doble para que el local alcance la máxima ventaja de la noche (78-67) pero después el equipo de complicó solo, se cargó de faltas rápidamente y estaba claro que la historia no se iba a resolver tan fácilmente. La Unión volvió a acomodarse mejor y se puso 80-75 como para que más de uno empiece a tomar las medallitas de Santos y Vírgenes que colgaban de los cuellos.

Sin embargo no fue necesario acudir a ellos porque Gandoy volvió a entrar en escena, Johnson (17 puntos) pesó también en la pintura y a La Unión se le secó la efectividad en los tiros de tres. Había metido seis en el primer tiempo y apenas uno en el segundo. La salida por faltas de Chiera también ayudó y de poco Rocamora fue asegurando el triunfo con la tranquilidad que le faltó en otros momentos. Victoria más que valiosa y se vendrán ahora partidos seguidos frente al urgido Temperley y Gimnasia de La Plata. Ambos en la ruta.

Mauricio Galarza