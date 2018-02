Gimnasia y La China saltaron a la cima

Se jugó la 3ª Fecha del Torneo Preparación “Copa Ciudad de Concepción del Uruguay” y dejó a Gimnasia y La China como nuevos punteros de la Copa de Oro.

El estadio Núñez fue el escenario para los partidos de la dorada. El Lobo venció 3 a 2 a Rivadavia, que llegaba puntero, con dos goles de Agustín García y el restante de Iván Montalbetti. Para el Tricolor los hicieron Agustín D’angelo y Agustín Oyarbide.

Por su parte La China se impuso por 1 a 0 a San José. El único tanto del partido lo marcó Facundo Zaballo.

Atlético Uruguay logró su primera victoria en la Etapa Final y mantiene las chances de pelear arriba. Goleó a Engranaje 3 a 0 con tantos de Joaquín Colapietro, Tomás D’angelo y Ángel Gómez.

En cancha de Almagro se jugaron los tres encuentros de la copa plateada. El dueño de casa, con gol de Iván Burguelo, le ganó 1 a 0 a Agrario Rocamora. Almagro suma puntaje ideal en tres juegos y lidera.

Lanús quedó a tres puntos tras una nueva victoria. Fue 3 a 1 sobre María Auxiliadora. Cristian Acosta, Roberto Castillo y Leandro Padilla marcaron para el Granate. Para el Rojo lo hizo Cristhian Saucedo.

Parque Sur y Atlético Colonia Elía igualaron 1 a 1 con anotaciones de Agustín Romero y Martín Torres respectivamente.

El certamen continuará el miércoles, con la 4ª Fecha, donde se comenzarán a definir cosas importantes. La Copa de Oro se jugará en cancha de Engranaje y tendrá el choque de punteros como lo destacado, Gimnasia – La China. También gana relevancia el duelo entre Rivadavia y Atlético Uruguay, segundo y tercero a uno y dos puntos. La jornada se completa con el partido entre San José y Engranaje, ambos sin chances.

En cancha de Atlético Colonia Elía se jugarán los partidos de la Copa de Plata. El puntero Almagro se medirá con María Auxiliadora; Parque Sur con Agrario Rocamora y el dueño de casa lo hará con Lanús. Los horarios se dispondrán en la reunión de esta noche.

Síntesis 3ª Fecha

Copa de Oro

Cancha: Gimnasia

Gimnasia 3 – Rivadavia 2

Goles: Agustín García-2-, Iván Montalbetti (G); Agustín Oyarbide, Agustín D’angelo (R)

Expulsado: Marcos Otero (G); Cristian Delfino, Lucas Sigale (R)

Atlético Uruguay 3 – Engranaje 0

Goles: Joaquín Colapietro, Tomás D’angelo, Ángel Gómez (AU)

Expulsado: Joaquín Raso (AU)

La China 1 – San José 0

Gol: Facundo Zaballo (LCH)

Árbitros: César Vereda; Jorge Amarillo y José López

Copa de Plata

Cancha: Almagro

Parque Sur 1 – Atlético Colonia Elía 1

Goles: Agustín Romero (PS); Martín Torres (CACE)

Almagro 1 – Agrario Rocamora 0

Gol: Iván Burguelo (A)

Lanús 3 – María Auxiliadora 1

Goles: Cristian Acosta, Roberto Castillo, Leandro Padilla (L); Cristhian Saucedo (MA)

Árbitros: Cristian Debrabandere, Matías Mendoza y Juan Carlos Ardetti

Posiciones

Copa de Oro Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Gimnasia 7 3 2 1 0 7 5 2 2 La China 7 3 2 1 0 4 2 2 3 Rivadavia 6 3 2 0 1 6 3 3 4 Atlético Uruguay 5 3 1 2 0 6 3 3 5 San José 0 3 0 0 3 1 6 -5 6 Engranaje 0 3 0 0 3 1 6 -5 Copa de Plata Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Almagro 9 3 3 0 0 5 1 4 2 Lanús 6 3 2 0 1 5 3 2 3 Atlético Colonia Elía 5 3 1 2 0 2 1 1 4 Parque Sur 4 3 1 1 1 3 3 0 5 Agrario Rocamora 1 3 0 1 2 0 2 -2 6 María Auxiliadora 0 3 0 0 3 1 6 -5

Próxima Fecha (4ª)

Miércoles 28 (horarios a confirmar)

Copa de Oro

Cancha: Engranaje

Rivadavia vs. Atlético Uruguay

Gimnasia vs. La China

San José vs. Engranaje

Copa de Plata

Cancha: Atlético Colonia Elía

Parque Sur vs. Agrario Rocamora

Atlético Colonia Elía vs. Lanús

María Auxiliadora vs. Almagro