El vóley no para en el Tricolor

Por la novena jornada del Torneo Nocturno de Voley que se juega en Rivadavia, hubo actividad este jueves en el Gimnasio Miguel A Gregori del Barrio Santa Teresita con dos encuentros en su programación. Este fin de semana habrá fecha el sábado y domingo

A primera hora por la Zona “A” de la rama masculina hacia su presentación en el Torneo el equipo de “Los Entrerrianos” enfrentando a Almafuerte. Ambos protagonizaron un partido cargado de emoción, de trámite cambiante y con una definición que mantuvo en vilo a la muy buena cantidad de espectadores que se dieron cita anoche en el Estadio Tricolor. Al primer set se lo quedó el conjunto del Barrio Los Tanques por un parcial muy parejo de 25 a 22, en el segundo se repetía la paridad en el juego pero esta vez fueron los Seniors los que cerraron el set a su favor ganándolo también por 25 a 22. Quedaban igualado en un set por bando y el partido que se iba a decidir por definición vía tie-break, alli pudo verse lo mejor del Torneo en lo que se lleva jugado hasta el momento. El set final se jugaba tanto a tanto con Almafuerte quedando a tiro de cerrarlo con el tablero 14 a 11 a su favor, pero Los Entrerrianos los igualaron estirando la definición del pleito. En total hubo quince match point para uno y otro equipo, pero fue el conjunto Senior el que con un bloqueo puso el punto final a un partido que se llevó todos los aplausos de la noche, el cierre y el partido fue para Los Entrerrianos por 26 a 24 en el tie-break.

A su término, por la Zona “B” de la rama Femenina se enfrentaron Rivadavia ante el equipo Maxi del Club Villa Las Lomas. No tuvo demasiado inconveniente el conjunto Tricolor en resolver el partido en su favor por 2 sets a 0, con parciales 25 a 10 y 25 a 5 que le permite sumar sus primeros tres puntos en el campeonato.

La síntesis de la jornada del jueves:

(MASC) ALMAFUERTE (1) – (2) LOS ENTRERRIANOS [25/22 – 22/25 – 24/26]

Almafuerte: E. Berales, M. Rodriguez, Juarez, Strack, L. Berales, Gatti y L. Rodriguez. Ingresó: Pérez

Entrerrianos: Córdoba, Richard, Nuñez, Gatter, Del Castillo, Moreyra y Cubilla (L). Ingresó: Buena Suplentes: Baldunciel, Conte, Diaz, Godoy y Gimenez.

(FEM) RIVADAVIA (2) – (0) CLUB VILLA LAS LOMAS -Maxi- [25/10 – 25/05]

Rivadavia: Mastroianni, Pascal, Sosa, Bouvet, Venecio, Di Giacomo y Del Castillo (L). Ingresó: Graziani Dt: D. Montañana

V.L.L Maxi: Aguiar, Benítez, Marcolín, Sosa, Evequoz, Delsart y Kloster (L). Ingresaron: R. Otero y Taborda. Suplentes: E. Otero y Ramirez. Dt: M. Gimenez

Árbitro: Matias Rebossio -Gualeguaychú-

El fin de semana habrá una extensa programación de 7 partidos, que dará comienzo el día sábado con 3 partidos y el día domingo con 4. Muchos de éstos enfrentamientos definirán la suerte de mas de un equipo de cara a la clasificación a la próxima instancia. Aquí la programación:



Sábado 17

19:00 HS (MASC) CENTRO PELOTARIS -Paysandú- vs ALMAFUERTE

20:00 HS (FEM) BASSO VOLEY vs CLUB LANÚS “B”

21:00 HS (MASC) LOS ENTRERRIANOS vs CENTRO PELOTARIS -Paysandú-

Domingo 18

18:00 HS (MASC) PROGRESO UNIDOS -S. Salvador- vs CENTRAL LARROQUE

19:00 HS (FEM) FENIX -Gualeguaychú- vs CICLISTA SAN ANTONIO -Paysandú-

20:00 HS (MASC) COLÓN VOLEY vs PROGRESO UNIDOS -S. Salvador-

21:00 HS (FEM) CICLISTA SAN ANTONIO -Paysandú- vs VILLA LAS LOMAS -Maxi-