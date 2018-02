El calor continuará toda la semana: recomendaciones a tener en cuenta

Las altas temperaturas no darán tregua a la a nuestra región al menos hasta el fin de semana, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional.

Se prevén temperaturas máximas que “podrían pisar los 40 grados” durante esta semana en una amplia región del país y el miércoles podría llegar a 44 agobiantes grados.

El SMN señaló a través del Sistema de Alerta Temprana por Olas de Calor y Salud que el efecto de las altas temperaturas sobre la salud es “leve moderado” para la región de Concepción del Uruguay.

Recomendaciones

La Secretaría de Salud de la Municipalidad, recuerda las recomendaciones para evitar los golpes de calor:

-Beber mucho agua. Nuestro cuerpo necesita hidratarse por dentro. Aunque no tengamos sed es importante tomar líquidos varias veces al día. Evitar las bebidas azucaradas, alcohol, café, té, etc. Los adultos mayores y los niños deben ser hidratados periódicamente, aunque no manifiesten tener sed.

-Comer sano y alimentos frescos. En está época necesitamos alimentos que tengan muchos más líquidos como las frutas y verduras. Lo mejor es llevar una dieta equilibrada y evitar las comidas copiosas. La mayoría de los casos de gastroenteritis que se da en esta estación, es por la mala alimentación.

– Cuidado con el sol: la exposición al sol puede causar quemaduras en la piel, por esa razón se deben evitar las horas de mayor radiación entre las 10 y las 16. También hay que mantener a los niños menores de un año a la sombra y nunca exponer a bebés menores de 6 meses, ni siquiera con protector solar; aplicar filtro solar siempre con un factor de protección de 15 o más y reponerlo cada 2 horas.

– En el caso de los lactantes se sugiere darle el pecho con más frecuencia. Para los niños, en tanto, se recomienda ducharlo o mojarles todo el cuerpo con agua fresca.