Doble Fecha para Zaninetti

Este fin de semana el club “Amarillo” de Concepción del Uruguay afronta fecha doble por la Liga Provincial. Este viernes 2 de febrero visita a La Armonía en la vecina ciudad de Colón, mientras que el domingo recibe a ADEV. Ramiro Paz, pívot, opina sobre el presente del equipo y su juego.

El calendario de la Liga Provincial de básquet no cesa y este primer fin de semana de febrero habrá fecha doble. Frente a este escenario es que se prepara el Club Presbítero Andrés Zaninetti, quien este viernes visitará a La Armonía de Colón y el domingo será local frente a ADEV de la ciudad de Villaguay.

Ramiro Paz, hombre que llegó para reforzar al equipo esta temporada considera. “Para esta fecha doble llegamos muy bien, sabemos q este finde es clave, saliendo a buscar el partido en Colón y luego defendiendo la localía estaríamos muy cerca ya de estar clasificados a “playoffs”; pero obviamente vamos jugando partido a partido,

El pasado fin de semana, como local, el “Amarillo” obtuvo un gran triunfo frente a Neptunia por 87 a 80 en un verdadero partidazo; durante el partido frente a los gualeguaychuenses Zaninetti mostró por momentos su mejor cara en esta temporada, es por eso que esta seguidilla de dos partidos consecutivos es esperada para continuar con buen nivel.

Al respecto, Paz, pieza clave en el trabajo de la pintura del equipo católico opinó. “Los puntos más altos en la victoria frente a Neptunia fueron la buena concentración y agresividad en la defensa, pasando de hombre a zona y viceversa, así logramos correr mucho la cancha. Por lo general si estamos bien en defensa, el buen ataque viene de la mano, siempre apostando a un juego solidario aprovechando al máximo nuestro rendimiento”.

Justamente frente a Neptunia fue el que pívot tuvo su mejor juego en la presente temporada y analiza “Desde lo personal me voy sintiendo mucho mejor. La primera fase no pude estar a la altura y tenía como esa espina, esa deuda hacía con el equipo y gente de “Zani”, por lo que empecé a no pensar tanto las cosas y a disfrutar más, y es ahí donde sale mi mejor juego y aporto mucho más al equipo. Tengo q seguir disfrutando, pero concentrado tanto en cada entrenamiento como en cada partido.

El partido frente a La Armonía está previsto para la hora 21:30 de este viernes y no será nada sencilla esta visita para los dirigidos por Amden; más allá de que el presente de los colonenses no es el mejor, siempre es un rival complicado. La Armonía cayó la fecha pasada 73-65 frente a Ferro de San Salvador en condición de visitante. El pívot “Amarillo” se explaya al respecto. “Sabemos que La Armonía pese a que no está bien posicionado en la tabla son un equipo duro aguerrido, y que de hecho ya nos ganaron en casa”.

Fecha 17

La Armonía – Zaninetti

ADEV – Ferro

Sportivo San Salvador – Luciano

San José – Talleres

Racing – Bancario