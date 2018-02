Cuádruple homicidio: Segunda jornada del juicio contra Juan Pablo Ledesma

Tal como lo adelantara 03442, comenzó este lunes por la mañana en los Tribunales de Concepción del Uruguay, el juicio por el cuádruple crimen del Barrio 134 Viviendas, por el cual está acusado Juan Pablo Ledesma, defendido por el doctor Mario Arcusin.

Cabe recordar que el hecho se produjo entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de noviembre del 2016, donde perdieron la vida a puñaladas, la ex pareja del acusado, Johana Carranza (23), las hijas de ambos (Luisana de 5 y Candela de 7 años) y a Carlos Peralta (29), el concubino de la mujer.

La jornada ante el Tribunal integrado por los vocales Rubén Chaia, Fabián López Moras y Alberto Sero, comenzó con la presentación de las partes y los alegatos de apertura, a cargo del doctor Fernando Lombardi por la Fiscalía (que estuvo acompañado por la doctora Albertina Chichi) y el doctor Arcusin.

Los alegatos

El primero en hacer uso de la palabra fue el doctor Lombardi, quien dio un relato acabado de lo sucedido esa trágica jornada, de la cual el representante del Ministerio Público aseguró que era una verdadera tragedia sin precedentes para Concepción del Uruguay, “que tiene como responsable a una única persona, que es quien está aquí presente, el señor Ledesma”, dijo Lombardi.

Continuando con su alegato, aseguró que el acusado fue dominador del momento y que trató de inculpar a Carlos Peralta (una de las víctimas) de haber sido el autor de los homicidios, llegando a auto lesionarse y colocar el arma en manos del mismo, para luego continuar brindando detalles de las lesiones presentadas por las víctimas.

La parte acusadora confirmó que Ledesma vino con sus hijas desde Basavilbaso y trajo un cuchillo, ingresando a la casa para asesinar a Peralta (nueva pareja de Johana), continuando luego con el ataque a la mujer y sus hijas.

También describió como se fueron sucediendo los hechos, y destacó que el acusado nunca declaró, ni mostró signos de arrepentimiento, agregando que se está ante una calificación legal de “Homicidio agravado por el Vínculo en el caso de las niñas; Homicidio Agravado por el Vínculo y por Violencia de Género en el caso de Carranza y Homicidio Calificado por Violencia Transversal en el caso de Peralta”, señalando al Tribunal que tras el juicio se pedirá una pena de prisión perpetua.

La Defensa y su teoría

Seguidamente, hizo un breve alegato de apertura el doctor Maro Arcusin, quien cuestionó la postura de la parte acusadora respecto a la calificación legal, asegurando que no hay elementos para tener certeza de que su cliente haya cometido los homicidios, por lo que(basándose en fallos anteriores) se debería aplicar el in dubio pro reo (en caso de duda, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado), asegurando además que demostrará que su defendido no cometió los hechos contra su ex mujer e hijas y que solo es responsable del homicidio de Carlos Peralta, por lo que estaría ante una condena por homicidio simple.

Declaró por primera vez

AL ser consultado por el Tribunal, Ledesma aceptó declarar por primera vez en lo que va de la causa y además respondió una andanada de preguntas del fiscal.

Ledesma contó que su relación con Carranza había sido buena, incluso llegó a asegurar que pese a la restricción vigente, ellos salían, se encontraban y hasta intimaban.

También dijo que jamás hubo violencia y que hubo fidelidad mutua, pero que se sintió amenazado por familiares de ella, razón por la cual había empezado a llevar siempre consigo un cuchillo para defenderse, apuntando esa acusación contra el padre y el hermano de su ex pareja.

El acusado del brutal y múltiple crimen, contó su relato de cómo llegó a la casa, pero llamativamente, desde el momento de ingresar a la casa porque escuchó a la niñas decir “papi Carlitos, papi Carlitos”, dijo que no recordaba nada de lo sucedido.

El imputado reconoció sus zapatillas secuestradas esa madrugada por la Policía y negó que el cuchillo secuestrado sea de su propiedad, asegurando que el de él era un Tramontina con filo.

También negó haber golpeado o maltratado a Carranza, lo que generó la reacción del hermano de la víctima que estaba entre el público, quien fue llamado a silencio.

Los testigos y el desalojo de la Sala

La serie de testigos comenzó con el oficial Germán Murador, integrante de la División Criminalística de la Departamental Uruguay, quien explicó como encontraron los cuerpos, las manchas de sangre en la casa, al tiempo que confirmó que las aberturas y cortinas estaban cerradas, hallándose más marcas de zapatillas que resultaron ser las de Ledesma (único en el lugar que estaba calzado), recordando que el cuchillo secuestrado estaba la mano de Peralta.

El funcionario policial, realizó una descripción más completa durante la exhibición de videos y fotos del lugar de los hechos, pero para esto se dispuso el desalojo de la sala, instante en el cual Ledesma solicitó salir y ser reintegrado a su lugar de alojamiento en la UP4, pidiendo además no regresar a Sala durante el debate y solo concurrir el día de los alegatos.

Luego del principal Murador, declararon vecinos y familiares de las víctimas, entre estos lo hicieron Alberto Ramón Carranza (padre de Johana), Carlos Carbajal (remisero que llevó a Ledesma al domicilio), Milena Saucedo, German Stegeman, Evelina Aspillaga, Sergio Zaballo y María Laura Rognoni.

Las declaraciones de fueron en su mayoría coincidentes, con algunas diferencias lógicas de los momentos vividos y de sus puntos de vistas, pero marcan el camino de una actitud agresiva de Ledesma.

También se habló de manchas de sangre en el rostro de Johana al salir a pedir ayuda, las que son coincidentes con la lesión del rostro encontrada en el cuerpo de la víctima.

Por su parte, se escuchó el relato y las respuestas a las preguntas del padre de la joven asesinada, quien contó sobre la relación de pareja y las diferencias que se fueron dando entre la muchacha y el acusado.

De lo descripto este lunes por los testigos, se puede apreciar que sería Ledesma quien entró a la casa, salió a buscar a las nenas y volvió a ingresar, para luego cerrar, lo que seguramente será una herramienta muy importante para la Fiscalía a la hora de los alegatos, sumándose como prueba para la parte acusadora, que en el interior de la casa solo se apreciaban huellas de los calzados de Ledesma y que el joven muerto no tenía la planta de sus pies manchadas con sangre, lo que demostraría que no tuvo oportunidad de defensa y que tiraría por tierra la teoría de que fue él quien asesinó a las niñas y la mujer, no debiéndose ignorar que las huallas palmares halladas en las ventanas son las del acusado.

Este martes, se escucharán nuevos testigos, entre ellos el jefe de Criminalística quien podría relatar la mecánica del hecho para ilustrar al Tribunal, sumándose como testigos la hermana de Johana y el hermano de Peralta.

La Sala de Audiencias

Más allá del juicio que acapara la atención de la prensa y la comunidad, en otro orden de cosas, se pudieron observar diferentes renovaciones de la Sala de Audiencias.

Este lunes se implementó el uso de los detectores de metales, en el acceso a los Tribunales y el de los elementos manuales para tal fin, llegados durante la Feria Judicial.

También se pusieron en uso dos pantallas HD para realizar video conferencias y pasar videos y fotografías, sistema muy util para que tanto el Tribunal y el público, lo pueda observar simultáneamente.

A esto se sumó la incorporación de nuevas CPU, para control de sonidos y videos, que es operado por personal técnico y administrativo del Juzgado.