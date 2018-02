Comenzó a jugarse el Preparación

Se disputaron los partidos de la 1ª Fecha del Torneo Preparación 2018 “Copa Ciudad de Concepción del Uruguay”, hubo triunfos de Atlético y Almagro en la Zona A y de Gimnasia y Rivadavia en la B.

El Torneo Preparación tuvo su primer acto este lunes por la noche en las canchas de Almagro y Gimnasia. Con tres juegos en cada escenario, correspondientes a cada una de las zonas, el fútbol uruguayense hizo rodar por primera vez la pelota en el amanecer de una nueva temporada.

En cancha de Almagro se jugaron los partidos de la Zona A. En el juego de primera hora se enfrentaron Atlético Uruguay, dirigido ahora por Tonelotto y Demus, y el nuevo Lanús de Jorge Zanetti. Fue triunfo del Decano 4 a 2, con tres goles de Facundo Garmendia y el restante de Gustavo Mosca. Para el Granate marcaron Martín Martínez y Leandro Padilla. Atlético finalizó con diez por la expulsión de Joel Gaitán.

Avanzada la noche se midieron Almagro y Engranaje y el anfitrión se quedó con los tres puntos. Brian Monzón marcó los dos tantos del equipo de Jorge Romero, mientras que Javier Monzón convirtió para los de Juan Monge.

En el último juego de la noche igualaron 1 a 1 La China y Agrario Rocamora. Facundo Zaballo marcó para los del frigorífico, que continúan bajo la conducción de Elvio Rodríguez aunque anoche lo reemplazó su ayudante Luis Bernhardt. Para el Canario, que tuvo a Germán Domínguez debutando como DT, se hizo presente en la red Juan Pablo Pérez.

La Zona B pasó por el estadio Núñez. A primera hora igualaron sin goles el María Auxiliadora juvenil de Pablo Cruasar y el Atlético Colonia Elía de Martín González.

Luego lo hicieron Gimnasia y San José. El Lobo fue dirigido por Luciano Picart, ante la ausencia con aviso del técnico debutante Facundo Bonvín. En San José debutó Fabián Segovia al frente del plantel. Fue triunfo de Gimnasia 2 a 1 con goles de Marcos Otero y Alcides Aguiar -luego expulsado-, uno en cada tiempo. Nicolás Becker había igualado transitoriamente para el Sanjo.

En el juego que cerró la jornada se enfrentaron Rivadavia y Parque Sur. Ganó el Tricolor, dirigido en la noche del Núñez por Lucas Velázquez, con Sebastián Brisolesi observando desde la platea a los juveniles y a otros jugadores que buscan la puesta a punto como el caso de Jonathan Jacquet.

El único gol del partido lo marcó Agustín D’angelo en la primera etapa. En el cierre del juego se fue expulsado en Parque Francisco Vouilloud.

Se puso en juego el Preparación, los entrenadores comienzan a delinear los equipos para el Apertura en algunos casos y en otros se prefirió darle rodaje a los juveniles de tercera y cuarta división.

El miércoles continúa la actividad en canchas de Atlético Uruguay –Zona A- y Almagro –Zona B-

Síntesis 1ª Fecha

Zona A – Cancha: Almagro

Atlético Uruguay 4 – Lanús 2

Goles: Facundo Garmendia-3-, Gustavo Mosca (AU); Martín Martínez, Leandro Padilla (L)

Expulsado: Joel Gaitan (AU)

Almagro 2 – Engranaje 1

Goles: Brian Monzón-2- (A); Javier Godoy (E)

La China 1 – Agrario Rocamora 1

Goles: Facundo Zaballo (LCH); Juan Pablo Pérez (AR)

Árbitros: Jorge Moreno, Juan Moser y Gastón De León

Zona B – Cancha: Gimnasia

María Auxiliadora 0 – Atlético Colonia Elía 0



Gimnasia 2 – San José 1

Goles: PT: Marcos Otero (G) ST: Nicolás Becker (SJ); Alcides Aguiar (G)

Expulsado: ST: Alcides Aguiar (G)

Parque Sur 0 – Rivadavia 1

Gol: PT: Agustín D’angelo (R)

Expulsado: ST: Francisco Vouilloud (PS)

Árbitros: Cristian Debrabandere, Fabián Pérez y Gustavo Pérez

Programación 2ª Fecha

Miércoles 07/02

Zona A – Cancha: Atlético Uruguay

20:30 Lanús vs. Agrario Rocamora

22:00 Almagro vs. La China

23:30 Atlético Uruguay vs. Engranaje

Zona B – Cancha: Almagro

20:30 Parque Sur vs. María Auxiliadora

22:00 Rivadavia vs. Gimnasia

23:30 San José vs. Atlético Colonia Elía