Cine San Martín y una cartelera para todos los gustos

Cine San Martín dio a conocer su cartelera para toda esta semana Cartelera hasta el Miércoles 07/02 Las grietas de Jara Aunque Pablo Simó quiere construir la torre de sus sueños, se limita a dibujarla: hace veinte años que trabaja en un estudio de arquitectura que no puede o no quiere dejar. Veinte años son también los que lleva casado con Laura, a quien sólo lo unen la costumbre y una hija típicamente adolescente. Cuando una joven llegue inesperadamente al estudio buscando a Nelson Jara, comenzará a revelarse la trama del secreto en la que Simó está implicado junto a su jefe y una compañera de trabajo. La aparición de la muchacha y las derivaciones de ese hecho del pasado abrirán una grieta en la precaria estabilidad del arquitecto, que verá derrumbarse una a una las certezas que lo sostuvieron hasta el momento. Coco A pesar de la incomprensible prohibición de la música desde hace varias generaciones en su familia, Miguel sueña con convertirse en un músico consagrado, como su ídolo Ernesto de la Cruz. Desesperado por probar su talento, Miguel se encuentra en la impresionante y colorida Tierra de los Muertos como resultado de una misteriosa cadena de eventos. En el camino, encuentra al simpático timador Héctor, y juntos se embarcan en una extraordinaria travesía para develar la verdadera razón detrás de la historia familiar de Miguel. La crucifixión Un cura va a prisión por el asesinato de una monja, a la cual él le estaba practicando un exorcismo. Cuando se entera de esto, un periodista investiga si en realidad se trató de un asesinato realizado por un psicópata o si el cura perdió la batalla contra una presencia demoníaca. Vivitos y coleando 2 A través de diferentes sketches de payasos y payasas, Vivitos y coleando 2 trae a escena problemáticas sociales y políticas para pensar que dan cuenta de una forma de ver el mundo y el país, con énfasis en la solidaridad, la necesidad de estar juntos, la importancia de la libertad, y de no creer que el único fin es el dinero.

