Atlético Uruguay, San José y Gimnasia los primeros clasificados

El Deca en la Zona A, el Sanjo y el Lobo en la B, son los primeros clasificados a la Copa de Oro del Torneo Preparación 2018 “Copa Ciudad de Concepción del Uruguay”, tras disputarse anoche la 4ª Fecha clasificatoria. Lanús, Atlético Colonia Elía y Parque Sur quedaron sin chances y jugarán la Copa de Plata. El resto se define en la última jornada a disputarse este viernes.

Continúa desarrollándose con éxito el Torneo Preparación 2018. En la noche del miércoles la actividad se concentró en Villa Sol y Colonia Elía, canchas de Engranaje y el C.A.C.E.

En las instalaciones del Mecánico se jugaron los partidos correspondientes a la Zona A. Agrario Rocamora le ganó 1 a 0 a Almagro con gol de Agustín Elías. Ambos terminaron con diez por las expulsiones de Iván Burguelo y Gastón Galvarini.

El mismo resultado se dio para la victoria de Engranaje sobre Lanús, donde el único gol del encuentro lo anotó Lautaro Álvarez. El Granate, que sumó solo un punto y jugará la Copa de Plata, terminó con uno menos por roja a Diego Schneider.

Atlético Uruguay no abandona la senda del triunfo y con puntaje ideal ya está en la Copa de Oro. En el juego que cerró la noche derrotó 2 a 1 a La China, con dos goles de Axel Rodríguez. Para los del frigorífico marcó Alberto Rosset.

La Zona B pasó por Colonia Elia. En cancha del Atlético abrió la jornada la victoria de San José 3 a 1 sobre Rivadavia. César Luján, Jorge Sandoval y Alejandro Quinteros fueron los goleadores del equipo de la capilla, que aseguró el pasaje a jugar por la de Oro. Para el Trico se hizo presente en el marcador Lucas Sigale.

En el juego de segunda hora igualaron 2 a 2 Gimnasia y María Auxiliadora. Marcos Otero y Miguel Graso anotaron para el Lobo, que sufrió las expulsiones de Martín Suárez y Leonardo González. Los goles del rojo fueron de Juan Paredes y Gustavo Sandoval. Con el punto, Gimnasia también se aseguró su lugar en la Copa de Oro.

En el juego que puso fin a la noche en la colonia, el local derrotó 2 a 0 a Parque Sur, con tantos de Agustín López y Emilio Casas. En el Sureño volvió a ver la roja en el torneo Francisco Vouilloud. Ambos equipos están sin chances de clasificar a la copa de arriba.

Síntesis 4ª Fecha1

Zona A – Cancha: Engranaje

Almagro 0 – Agrario Rocamora 1

Gol: Agustín Elías (AR)

Expulsados: Iván Burguelo (A); Gastón Galvarini (AR)

Engranaje 1 – Lanús 0

Gol: Lautaro Álvarez (E)

Expulsado: Diego Schneider (L)

Atlético Uruguay 2 – La China 1

Goles: Axel Rodríguez-2- (AU); Alberto Rosset (LCH)

Árbitros: Matías De León, Juan Carlos Ardetti y Jorge Amarillo

Zona B – Cancha: Atlético Colonia Elía

Rivadavia 1 – San José 3

Goles: Lucas Sigale (R); César Luján, Jorge Sandoval, Alejandro Quinteros (SJ)

Gimnasia 2 – María Auxiliadora 2

Goles: Marcos Otero, Miguel Graso (G); Juan Paredes, Gustavo Sandoval (MA)

Expulsados: Martín Suárez (G), Leonardo González (G)

Atlético Colonia Elía 2 – Parque Sur 0

Goles: Agustín López, Emilio Casas (CACE)

Expulsado: Francisco Vouilloud (PS)

Árbitros: César Vereda, Gastón De León y José López

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 12 4 4 0 0 12 5 7 Copa de Oro 2 La China 7 4 2 1 1 5 4 1 x 3 Engranaje 6 4 2 0 2 6 6 0 x 4 Agrario Rocamora 5 4 1 2 1 3 4 -1 x 5 Almagro 3 4 1 0 3 3 6 -3 x 6 Lanús 1 4 0 1 3 3 7 -4 Copa de Plata Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 San José 9 4 3 0 1 6 3 3 Copa de Oro 2 Gimnasia 8 4 2 2 0 7 5 2 Copa de Oro 3 Rivadavia 7 4 2 1 1 5 4 1 x 4 María Auxiliadora 5 4 1 2 1 3 3 0 x 5 Atlético Colonia Elía 4 4 1 1 2 3 4 -1 Copa de Plata 6 Parque Sur 0 4 0 0 4 2 7 -5 Copa de Plata

Programación 5ª Fecha

Viernes 16/02

Zona A – Cancha: Atlético Uruguay

20:30 Lanús vs. Almagro

22:00 La China vs. Engranaje

23:30 Atlético Uruguay vs. Agrario Rocamora

Zona B – Cancha: Almagro

20:30 María Auxiliadora vs. Rivadavia

22:00 San José vs. Parque Sur

23:30 Atlético Colonia Elía vs. Gimnasia