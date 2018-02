Atlético Uruguay, Rivadavia y Gimnasia marchan en la cima

El Torneo Preparación 2018 “Copa Ciudad de Concepción del Uruguay” tuvo su tercer acto el lunes por la noche. En canchas de Agrario Rocamora y Engranaje se jugó la 3ª Fecha. Atlético lidera la Zona A, en tanto que en la B mandan Rivadavia y Gimnasia.

En Colonia Los Ceibos, cancha de Agrario Rocamora, se disputaron los tres juegos correspondientes a la Zona A del certamen Preparación. En el partido que abrió la noche La China ganó por segunda vez en el torneo, 1 a 0 sobre Lanús. El único gol del partido lo marcó Jesús Sigale. A continuación Atlético Uruguay, líder del grupo con puntaje ideal, derrotó 2 a 0 a Almagro con goles de Tomás D’angelo y Joaquín Rodríguez. En el cierre llegó la primera victoria de Engranaje, 2 a 0 sobre los anfitriones. Los goles fueron marcados por Javier Godoy y Rodrigo Molina.

La Zona B tuvo su actividad en la cancha de Engranaje. San José le ganó 1 a 0 a María Auxiliadora en el amanecer de la jornada en Villa Sol. El único gol fue conseguido por Iván Zavallo. A segunda hora Rivadavia venció a Atlético Colonia Elía 3 a 1. Los tres del Trico los marcó Gabriel Thea, para el CACE lo hizo Lucas Zanetti. Cerró la noche la victoria de Gimnasia 3 a 2 sobre Parque Sur. Dos goles de Miguel Graso y el restante de Gonzalo Esquivo para el ganador. Facundo López y Maximiliano Méndez anotaron los del Sureño.

El Preparación continuará disputándose este miércoles. En la reunión liguista de esta noche se resolverá si se mantienen los escenarios y horarios establecidos, recordando que hubo corrimiento de fecha debido a la suspensión del viernes pasado.

Síntesis 3ª Fecha

Zona A – Cancha: Agrario Rocamora

La China 1 – Lanús 0

Gol: Jesús Sigale (LCH)

Expulsado: Facundo Zaballo (LCH)

Atlético Uruguay 2 – Almagro 0

Goles: Tomás D’angelo, Joaquín Rodríguez (AU)

Agrario Rocamora 0 – Engranaje 2

Goles: Javier Godoy, Rodrigo Molina (E)

Árbitros: Cristian Debrabandere, Fabián Pérez y Matías Mendoza

Zona B – Cancha: Engranaje

María Auxiliadora 0 – San José 1

Gol: Iván Zavallo (SJ)

Expulsado: Diego Quinteros (SJ)

Atlético Colonia Elía 1 – Rivadavia 3

Goles: Lucas Zanetti (CACE); Gabriel Thea-3- (R)

Gimnasia 3 – Parque Sur 2

Goles: Gonzalo Esquivo, Miguel Graso-2- (G); Facundo López, Maximiliano Méndez (PS)

Árbitros: Jorge Moreno, Gustavo Pérez y Juan Moser

Posiciones

Zona A Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Atlético Uruguay 9 3 3 0 0 10 4 6 2 La China 7 3 2 1 0 4 2 2 3 Engranaje 3 3 1 0 2 5 6 -1 4 Almagro 3 3 1 0 2 3 5 -2 5 Agrario Rocamora 2 3 0 2 1 2 4 -2 6 Lanús 1 3 0 1 2 3 6 -3 Zona B Pts. PJ G E P GF GC DF 1 Rivadavia 7 3 2 1 0 4 1 3 2 Gimnasia 7 3 2 1 0 5 3 2 3 San José 6 3 2 0 1 3 2 1 4 María Auxiliadora 4 3 1 1 1 1 1 0 5 Atlético Colonia Elía 1 3 0 1 2 1 4 -3 6 Parque Sur 0 3 0 0 3 2 5 -3

Próxima Fecha (4ª)

Zona A

Almagro vs. Agrario Rocamora

Engranaje vs. Lanús

Atlético Uruguay vs. La China

Zona B

Rivadavia vs. San José

Gimnasia vs. María Auxiliadora

Parque Sur vs. Atlético Colonia Elía