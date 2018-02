Atención: Rige la ordenanza para el uso racional de agua potable en lavado de veredas

Ante la continuidad de la ola de calor, además de las precauciones de salud por golpes de calor y exposición a las altas temperaturas o el efecto del sol, se solicita la contribución de la comunidad en el uso racional del servicio de agua potable.

Mucho se habla del servicio de agua potable, que en muchas zonas es de escasa presión, o algunas veces se producen fallas del servicio por rotura de bombas o problemas en la cañería. Pero también es conveniente señalar que la comunidad puede colaborar en un mejor servicio que redunda en una mejor convivencia con nuestros vecinos.

Si bien Obras Sanitarias de la Nación aconseja un consumo promedio de 250 litros de agua por día por habitante. En nuestra ciudad, los números calculados llegan casi al doble de esos valores diarios por persona. Por este motivo, los funcionarios del área de servicios sanitarios solicitan la colaboración de la comunidad en el uso responsable del agua potable y tener en cuenta algunos consejos simples, como así también tener en cuenta las ordenanzas que rigen para el uso de agua potable en la vía pública.

Recomendaciones y exigencias

No se trata de esquivar la responsabilidad como funcionarios públicos de velar por el normal suministro de agua potable, sino en fomentar y concientizar en que entre todos podemos hacer una vida mejor con nuestros vecinos. Algunos de estos ejemplos de acciones cotidianas que pueden mejorar el servicio son: lavar los autos con balde y no con manguera; lavar la cocina con la canilla cerrada para luego enjuagar; mantener las piletas cubiertas y con cloro para un mejor mantenimiento del agua y no baldear las veredas todos los días.

Al respecto vale señalar que rige la Ordenanza 7258, donde se regula el uso del agua potable en dependencias privadas para impedir el uso anormal, incómodo o perjudicial para los demás. En tal sentido la ordenanza señala que durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo se autoriza “exclusivamente el primer día sábado y lunes de cada mes, en el horario de 7 a 9 el lavado e higiene de patios y veredas de inmuebles de cualquier tipo en el ámbito de la jurisdicción municipal”.

Además en el artículo 4to de la mencionada ordenanza, se “prohíbe el lavado de veredas utilizando mangueras, caños rígidos, semirígidos o cualquier otro elemento de conducción de fluidos que signifique flujo continuo de agua hacia la vía pública. Bajo las mismas condiciones se prohíbe el lavado de vehículos en la vía pública”.

A quien llamar

Por derroche de agua en general, los vecinos pueden denunciar en el área de Inspecciones Generales al número 423399, o a la guardia de Seguridad Ciudadana, en el 103. Estos llamados pueden denunciar tanto el derroche de agua de vecinos, como también pérdidas de agua en la vía pública, que corresponden ser atendidas por la guardia de Obras Sanitarias.

La potabilización del agua le demanda a Concepción del Uruguay una inversión millonaria cada año, por lo que el consumo y uso responsable es una tarea que está en manos de cada ciudadano. También destacar que mientras se encuentra en ejecución la segunda etapa del plan maestro de agua, se han realizado obras e inversiones que apuntan a la mejora del servicio, como los 23 pozos de agua que están distribuidos en la ciudad.