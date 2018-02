Amistosos de la Promocional para comenzar a moverse

En dos canchas simultáneas del predio de Engranaje se desarrollará este sábado desde las 19:30 una jornada de partidos amistosos de la Primera División Promocional.

Se pondrá en marcha el fútbol de la Primera División Promocional en esta nueva temporada. La primera actividad programada es una jornada de partidos amistosos el próximo sábado, los que se desarrollarán en el predio del club Engranaje en el barrio Villa Sol.

Se habilitarán dos canchas simultáneas y en cada una de ellas se jugarán cuatro partidos a partir de las 19:00 Hs.

La entrada general tendrá un valor de 30 pesos y todos pagarán la entrada, el público en general pero también delegados, cuerpos técnicos y jugadores.

Programación

Sábado 17/02

Cancha: Engranaje

Cancha 1

19:00 SF Construcciones vs. Villa Sol

20:15 La Unión vs. Mensana

21:30 Racing vs. San Miguel

22:45 Granate vs. Libertad

Cancha 2

19:00 Deportivo Pronunciamiento vs. Defensores de Malvinas

20:15 PVC vs. Isotopos

21:30 Nacional vs. Defensores

22:45 Titán vs. San Cayetano