10ª jornada del Nocturno Rivadavia

Por la 10ª jornada del Nocturno Rivadavia, Maxi y Colón Voley fueron los vencedores de la noche. Este fin de semana habrá también mucha actividad con equipos que se jugarán la clasificación.

La Edición 2018 del Nocturno de Voley no detiene su marcha, en esta semana la actividad comenzó el dia miércoles y continuará sin interrupción hasta el próximo jueves, en donde culminará la etapa de clasificación. En la noche del viernes por la décima fecha Rivadavia Maxivoley y San José abrían la jornada en un partido que iba a definir mucho por la Zona “C” de la rama femenina.

En el primer set era el equipo local el que dominaba las acciones del juego ganándolo por 25 a 13, la reacción de las de San José no se hizo esperar poniendo igualdad en el tanteador por un ajustado 25 a 23 en el segundo. En el tie-break las Tricolores fueron las que tomaron la iniciativa en el juego, cerrando el set y el partido en su favor por 15 a 11. Este resultado le asegura al equipo Maxi de Rivadavia un lugar en la próxima instancia, San José en cambio deberá aguardar a lo que suceda con los resultados de las otras zonas.

?A continuación era el turno de los varones por la Zona “B” Colón Voley hacía su primera presentación en el Torneo enfrentándose al equipo “B” del C.E.F Nº 3. El vencedor de la contienda fue el conjunto colonense por un global de 2 sets a 0, con parciales 25 a 15 el primero y 25 a 5 con mucha autoridad el segundo para comenzar el certamen sumando tres puntos en la tabla general.

?La síntesis de la jornada del viernes:

(FEM) CLUB S y D SAN JOSÉ (1) – (2) RIVADAVIA MAXIVOLEY [13/25 – 25/23 – 11/15]

San Jose: Demarlengue, Maquiavelo, Bonini, Tramontin, Wicky y Palacio. Ingresaron: Favre, Cretton y Rodriguez. Dt: Daniel D´Angelo?

Riv. Maxi: Romano, Vernaz, Conculini, Bonnin, Peralta, Fernandez y Agguiar (L) Ingresaron: Cornejo, Morales y García. Suplente: Cardozo Dt: D. Montañana

(MASC) COLÓN VOLEY (2) – (0) C.E.F Nº 3 “B” [25/15 – 25/05]

Colón: Garcia, Coquoz, Olivera, Cerini, Franco, Bordet y Rodriguez (L) Suplente: Joannas

CEF “B”: Schaaf, Carrizo, Sotto, Maikol, Bassini y Chivisky. Ingresó: Carballo Dt: L. Gradizuela

Árbitro: Matias Rebossio -Gualeguaychú-

Este domingo habrá una programación de cuatro partidos comenzando a las 18 hs, allí se definirá la suerte de algunos equipos de continuar en la competencia. El orden de los partidos y sus horarios, a continuación:

?18:00 HS (MASC) PROGRESO UNIDOS -S. Salvador- vs CENTRAL LARROQUE

19:00 HS (FEM) FENIX -Gualeguaychú- vs CICLISTA SAN ANTONIO -Paysandú-

20:00 HS (MASC) COLÓN VOLEY vs PROGRESO UNIDOS -S. Salvador-

21:00 HS (FEM) CICLISTA SAN ANTONIO -Paysandú- vs VILLA LAS LOMAS -Maxi-

Árbitro: Matias Rebossio -Gualeguaychú-

?

?El costo de la entrada es de $20 por persona, con la cual se acceden a participar de sorteos sorpresa, gentileza de los auspiciantes.