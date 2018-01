Triunfo de Rocamora ante Gimnasia de La Plata

En el primer partido del nuevo año, y tercero por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, Rocamora derrotó este jueves 78-76 a Gimnasia de La Plata en un juego de cierre dramático y en el que tuvo que remontar una diferencia que llegó a ser de 11 puntos. El Rojo no jugó bien pero puso lo que había que poner en el momento más caliente de la noche y tuvo en el debutante Franco Baralle a su mejor hombre, quien terminó con 22 puntos. Brandon Nazione fue el goleador del juego con 29.

Claramente se notó que el receso se hizo sentir en ambos equipos porque lo que brindaron en el primer cuarto fue muy pobre. Rocamora con dos nombres nuevos, Gimnasia con una cara nueva y otro entrenador en el banco. Poco y nada para destacar de ambos lados, el local generó algo con la polenta de Marcos Jovanovich para ganar puntos en la pintura y no mucho más. El cuarto quedó 18-16 para los Rojos.

En el reinicio el Lobo metió un parcial 5-0 y pasó al frente con Brandon Nazione comenzando a armar su tremenda noche en el Paccagnella. Bien acompañado por Villa uno de los extranjeros visitantes se robó el protagonismo. Rocamora se mostró aturdido, no tuvo jugadas limpias, el debutante Gary Johnson pudo hacer poco y la visita llegó a sacar 8 de ventaja. Faltando 30 segundos el local caía 31-37, Galo Impini sumó de a dos y cobró el plus de la falta y en un cierre furioso dos robos y conversiones de Baralle dejaron el tablero 38-37.

Gimnasia pareció no sentir ese golpe porque tras el descanso largo volvió con todo, a pesar de haber perdido a Leo La Bella por lesión. El base se retiró con una fuerte dolencia de aductor y no pudo volver a cancha. El peor pasaje de Rocamora se dio en esta parte de la noche, Nazione hizo lo que quiso y lo lastimó mucho. El Lobo ganó el parcial 17-24, llegó a estar 11 puntos arriba pero en el cierre las cosas quedaron 55-61.

Varas le pedía a los suyos que bajaran el nivel de ansiedad y le transmitía al banco al banco la seguridad de que iban a ganar el juego si lograban eso. El ingreso de Baralle fue decisivo para lograrlo, el base cordobés se lució con un gran repertorio donde sobresalió su mano para los triples. A falta de 1.56 para bajar la cortina clavó otro desde el costado y el Rojo pasó al frente (74-73). Desde Córdoba llegaron después más buenas noticias porque Lozano sumó dos libres y la diferencia se agrandó a tres puntos.

Tito Santini pidió minuto y a la vuelta Rusconi clavó un triplazo para igualar el marcador (76-76). Varas también pidió minuto y esta vez fue Martín Gandoy, a quien no le habían salido todas en una noche irregular para él, quien se calzó la pilcha de cerrador del juego y consiguió el doble decisivo. Quedaba muy poco y a Sesto se le fue la pelota sobre la raya, Baralle manejó la ofensiva aunque no terminó en gol y con 4 segundos por jugar el Lobo fue por una heroica que no se dio. Ganó Rocamora, sin lucir pero logrando un triunfo más que valioso para su objetivo inicial que es alejarse del fondo de la tabla.