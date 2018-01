Trasladaron a Nahir Galarza a la Comisaría de la Mujer

Los médicos que la evaluaron este martes establecieron que estaba estabilizada y así lo informaron a la Justicia, que decidió que continuara detenida en a Comisaría de la Mujer

En el transcurso de este martes por la mañana, la detenida por el crimen de Fernando Pastorizzo estuvo sometida a controles para establecer si está en condiciones de ser dada de alta, a los efectos de que la Justicia pueda resolver las condiciones de su detención.

Los médicos certificaron su estabilización, por lo que así lo notificaron al Juzgado de Garantías, que definió trasladar a la joven para que sea alojada en calidad de detenida en Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia.

En la noche del viernes, tras confesar haber matado a Fernando Pastorizzo de dos disparos, Nahir Galarza había permanecido detenida, comunicada en la Sala 1 del Hospital Centenario con custodia policial.

El padre de la muchacha

En declaraciones efectuadas a TN, el policía Marcelo Galarza, padre de la joven Nahir, detenida por el crimen de Fernando Pastorizzo, dijo que el joven golpeaba y hostigaba a su hija, aunque aclaró que con ella no intenta justificar el homicidio.

Galarza expresó que “siempre estuvimos a derecho porque no queremos que esto se transforme en una persecución y así se lo hice saber a mi hija, que se presente para que la Justicia resuelva, y también por respeto a la otra familia, que ha perdido un hijo. Pero quiero aclarar algo: mi hija no es un monstruo, mi hija no tiene el perfil de lo que cree o se piensa”.

El funcionario policial manifestó que “ella nunca lo reconoció como el novio, si salían desde que tenían 15 años, después estuvieron un tiempo peleados”, y Galarza admitió que pese al tiempo transcurrido, “nunca conocí bien al chico porque no se comunicaba y no venía a nuestra casa. Lo que sí supimos hoy es que, un día mi hija fue a rendir un examen a la Facultad y ese día recibió más de cien llamados telefónicos por parte de él. Mi hija era completamente hostigada por él, hay testimonio de que la golpeaba y no estoy justificando a mi hija para nada por lo que hizo”, agregó Galarza.

Galarza puntualizó que “los resultados de los peritajes sobre los teléfonos van ser muy importantes para determinar qué fue lo que sucedió. Hubo un momento en que nosotros la encontramos muy golpeada a ella, tenía marcas en la entrepierna y en la espalda y el médico que la revisó se mostró sorprendido. Hasta el encargado del gimnasio donde ella iba, le llamó la atención. Ella no decía nada y cuando le preguntábamos decía que se había caído. Ahora descubrimos que la había golpeado”.

Fuente Radio Máxima