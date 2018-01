Tassistro adelantó que no votará la ley de fitosanitarios

Sobre el cierre del año, el Senado de Entre Ríos dio media sanción al proyecto de Ley de Fitosanitarios (regulación de los agroquímicos que se usan en procesos productivos), cuestión que ahora pasó a la órbita de Diputados. En este sentido, la legisladora Mariela Tassistro adelantó que “fiel a una historia de lucha a favor del medioambiente, no apoyaré esta iniciativa”.

La diputada gualeya explicó que “esta ley vulnera algunos aspectos que creo centrales en la defensa del ecosistema y no fuerza el debate necesario sobre las formas de producción agrícola en la Argentina. El sistema de siembre directa debe ser revisado, necesitamos un proyecto de país con una agricultura sustentable. Estamos destruyendo los suelos, los ríos y arroyos, estamos matando animales y personas. Acá no es cuestión que nadie pierda, sólo de revisar entre todos un modelo que se agota y mata”, destacó.

Tassistro aseguró que su voto tiene base en la “coherencia” que viene manteniendo desde que era militante social y que desde la legislatura no piensa abandonar. “Siempre estuve acompañando la lucha de Gualeguaychú contra las pasteras y siguiendo esa línea recientemente me opuse a la derogación de la ley de la madera; codo a codo con mi pueblo contra Soluciones Ambientales; con las poblaciones rurales que han sufrido terriblemente las fumigaciones; he luchado contra el desmonte y presenté un proyecto para evitar el uso de madera de monte nativo en los alambrados; solicité todos los estudios de impacto en el marco de una posible instalación de una planta de biomasa en Puerto Ruiz; entre tantas otras acciones de la mano de la defensa del medioambiente”, recordó.

En tanto, criticó al titular del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, quien apenas de haber asumido defendió las pasteras y aseguró que el glifosato era inocuo: “es un irresponsable y desde que dijo eso se le ha pedido desde distintos organismos que fundamente sus dichos, cuestión que obviamente no ha podido hacer”, fustigó.

A la hora de buscar respaldo científico a la postura de la diputada, sobran estudios y documentación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado “potencialmente cancerígeno” y el Dr. Andrés Carrasco, ex presidente del CONICET y Director del Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA, demostró el glifosato actúa como disruptor endócrino y provoca todo tipo de malformaciones quiméricas en los embriones de mamíferos que toman contacto con él. En este sentido, Liliana Lound, investigadora de la Facultad de Bromatología de la UNER encontró que no era verdad lo que decía Monsanto respecto a que el glifosato se disolvía ni bien tomaba contacto con el suelo. El bioquímico Carlos Goldaracena, integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y profesional de enorme trayectoria que es fuente de consulta en la provincia y en la país contó respecto del glifosato que la OMS lo caratuló como un probable carcinógeno, lo cual quiere decir que todas las pruebas de experimentación en animales han dado positivas y que los estudios de geno-toxicidad (al enfrentar el glifosato a una célula) demostraron que produce daño en el genoma celular; entre otos muchísimos estudios que van en el mismo sentido.

Tassistro agregó que “debe entenderse que esto que sostengo no es contra de los productores. Todo lo contrario, ya que ellos son rehenes de un sistema que merece ser analizado en profundidad por los profesionales más capacitados de nuestro país. Y los mismos productores, en su afán de poder vivir con dignidad, son engranajes de una máquina que les otorga un rinde superior a la hora de la cosecha, pero que destruye sus tierras y mata lentamente a sus familias. Ese es el debate que debemos dar. Si todas las provincias levantáramos la voz, quizás el debate, dormido por años, despierte de una vez”, dijo.