Se garantiza en forma permanente la detección rápida y temprana del VIH

Los test rápidos para la detección de VIH se pueden realizar en hospitales, centros de salud y en el Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud de Paraná (25 de Mayo 139), de lunes a viernes de 8 a 12. A estos se suman las instancias de concientización.

Las acciones para la prevención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Entre Ríos continúan todo el año. En este sentido, los test rápidos y gratuitos para la detección de VIH se pueden hacer: en el Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud (25 de Mayo 139) de lunes a viernes de 8 a 12; en los hospitales San Martín y San Roque de Paraná; el laboratorio de Salud Pública Municipal; los centros de salud Oñativia, Osinalde, Antártida Argentina, D’Angelo, Zeballos y CIC La Floresta, de Paraná; los centros de atención primaria de San Benito, Colonia Avellaneda, en el Centro Integrador Comunitario de Gualeguay y los municipales de Gualeguaychú. Asimismo, en los hospitales Justo José de Urquiza de Federal; Felipe Heras de Concordia; San Antonio de Gualeguay; Centenario de Gualeguaychú; Fermín Salaberry de Victoria; 9 de Julio de La Paz y San Roque de Rosario del Tala y Santa Rosa de Chajarí y Villaguay.

También se realizan extracciones de sangre para serología de VIH, Hepatitis B y otras enfermedades en los hospitales y en el Laboratorio de Epidemiología (Santa Fe 250 de Paraná), de lunes a viernes de 7 a 10. Además, continúa la vacunación contra Hepatitis B y la distribución de preservativos y folletería.

Se trata de un trabajo integrador entre las distintas áreas que implementan políticas de Estado para la prevención del VIH/Sida de manera coordinada mediante la tarea de concientizar, educar y mejorar la comprensión de este problema de salud pública en toda la población.

El eje está en la continuidad de las acciones de promoción del autocuidado para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y la realización de testeos rápidos para diagnósticos oportunos.

Información para tener en cuenta



La responsable del Programa Provincial VIH-Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y Hepatitis Virales, Laura Díaz Petrussi, destacó que “el test rápido da un resultado preliminar y no permite diagnosticar sólo con esa herramienta. Si es positivo, hay que realizar otra serie de análisis para confirmar o descartar la enfermedad”. No obstante hay que tener en cuenta que “el test no da falsos negativos, es decir, si es negativo es negativo, pero sí, puede dar falsos positivos”.

“El virus de VIH se transmite con mayor frecuencia a través de las relaciones sexuales no protegidas. Como método preventivo, todas las relaciones sexuales deben ser siempre protegidas, con profilácticos o campos de látex. Si la persona pudo haber estado expuesta a conductas de riesgo, es necesario realizar el testeo al otro día y repetirlo luego de un mes. Las mujeres embarazadas y sus parejas, también deben hacerse los chequeos”, explicó Díaz Petrussi.