Recomendaciones para bañistas y deportistas náuticos

La Prefectura Colón envió un comunicado de manera de poner en conocimiento de la comunidad el siguiente informativo de prensa en el horario que crea conveniente:

La Prefectura Colón, recomienda a bañistas y a deportistas náuticos respetar las siguientes normas de seguridad:

BAÑISTAS:

• Concurrir siempre a lugares habilitados por las autoridades municipales, ya que los mismos se encuentran previamente verificados y asistidos por guardavidas.

• Extremar el cuidado con los niños en el agua.

• En playas habilitadas, obedecer las señales e indicaciones de los guardavidas

EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y MOTOS DE AGUA:

• Usar siempre el chaleco salvavidas y demás elementos de seguridad reglamentarios.

• Contar con la correspondiente habilitación expedida por la Prefectura.

• Impedir que conduzcan menores no habilitados.

• Evitar navegar en condiciones de escasa visibilidad.

• Observar las condiciones hidrometeorológicas y el pronóstico del tiempo para la zona de navegación.

• Respetar áreas de navegación establecidas por la Prefectura y nunca navegar en proximidad de bañistas u otras embarcaciones.

• Ser prudente con la velocidad durante la navegación, y en proximidad de muelles, amarraderos o fondeaderos navegar a una velocidad tal que no ponga en riesgo las embarcaciones que naveguen próximas, se hallen amarradas o fondeadas.

• No consuma bebidas alcohólicas si está a cargo de la embarcación.

• Respetar la capacidad máxima de personas y carga máxima autorizadas a transportar según lo indicado por el fabricante (placa astillero).

KAYAKS O SIMILAR PROPULSADA A REMOS:

• Usar siempre el chaleco salvavidas y demás elementos de seguridad reglamentarios.

• Conocer el pronóstico meteorológico antes de la zarpada. • Verificar que el casco no presente vías de agua.

• Contar con remo adicional a bordo y cabo de rescate. • Remar alejado de buques y/u otro tipo de embarcaciones a motor.

• En caso de vuelco nunca abandonar el kayak, siempre posee reserva de flotabilidad.

• Los menores de 18 años deberán navegar acompañados por mayores.

Ante cualquier emergencia se encuentra disponible el TE. 106 “Emergencias Náuticas”, al teléfono 03447-421619, por VHF a los Canal 16 (156.800 Mhz) del Servicio Móvil Marítimo “L8Y – COLON PREFECTURA NAVAL RADIO”.-