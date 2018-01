Prisión preventiva para acusado de abigeato en grado de tentativa

Un sujeto oriundo de la provincia de Buenos Aires, que fuera detenido cuando intentaba robar un animal vacuno, fue alojado en Comisaría Primera, al dictarse su prisión preventiva por 15 días en audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay, presidida por la doctora Melisa Ríos.

Se trató de Ricardo Nahuel Arredondo, de 36 años de edad, domiciliado en Barrio Loma Verde, Belén de Escobar, quien fue representado por la doctora Valeria Irel, en la causa que lleva adelante el doctor Mariano Budasoff.

Como fuera informado oportunamente en 03442, cerca del mediodía del sábado 27 del corriente, personal policial tomó intervención en zona de Autovía General Artigas, a la altura del kilómetro 130, cuando una mujer alertó sobre un sujeto que le intentaba sustraer un animal vacuno.

A su llegada los uniformados dependientes de la Delegación local de Brigada de Abigeato, interceptaron y detuvieron al delincuente, que al parecer se encuentra en situación de calle y tras las diligencias de rigor en el lugar fue trasladado a Alcaidía de Comisaría Primera.

Dada la situación del caso, se desarrolló la audiencia de procedimiento de flagrancia, Art. 239, ss. y concs. del CPPER, solicitada por el Ministerio Público Fiscal, que dio sus fundamentos, lo que no fue compartido por la Defensa en relación al hecho en sí, pero estuvo de acuerdo en la aplicación del procedimiento de Flagrancia, por lo que ante lo peticionado por las partes, la juez dispuso declarar aplicable el procedimiento de flagrancia.

Una vez escuchadas las parte, se le dio la palabra al acusado, quien dijo haber pasado la noche en Concepción del Uruguay, donde lo agarró la lluvia mientras salía y como no lo levantaban, trató de llegar a la estación de servicios, siendo en ese momento que una señora le gritó, se asustó y salió corriendo, y se le vinieron varias personas encima, es la primera vez que le pasa una situación de éstas. También agregó que allí no vio ningún animal, estaba todo mojado lo agarró el agua, que no sabía porque le gritaban y que solo quiere llegar a su destino, en su bolso estaba su Biblia, y la pide para leer, para finalizar diciendo que paró en Concepción porque llegó muy cansado luego de salir de Zárate, a dedo, pasó la noche cerca del Balneario, no conoce a nadie aquí.

Uno de los trámites pendientes es tener los datos sobre antecedentes penales solicitados al R.N.R., porque podría tener una condena que podría ser por un Homicidio y no por Robo, lo que falta corroborar, dependiendo de ello, se elevaría a Juicio por el hecho investigado, o podrían llegar a un Juicio Abreviado, pero si carece de antecedentes, se le podría otorgar la Suspensión del Juicio a Prueba.

Mientras tanto se dispuso la prisión preventiva por el término de 15 días, a lo que la Defensa se opuso sin éxito, por lo que continuará alojado en Comisaría Primera.