Presentan libro en el Museo Museo Artemio Alisio

La Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos a través del Museo Artemio Alisio invitan el viernes 2 de febrero de 2018 a las 21,00 hs. a la presentación del libro de poesías “La quinta pata” de CARLOS ALBERTO NUSS.

La presentación estará a cargo del profesor Raúl Tournoud, se leerán algunos poemas y acompañara con su música Tin Avancini.

Respecto al la temática del libro el autor comenta: “el amor siempre está presente, también la muerte y el dolor, incluye poemas que hablan de la pulsión política, no orgánica, sino la de las personas y su movimiento para lograr algo”. “Tengo la idea de que no existe una verdad sino muchas, cada uno tiene una verdad e idea personal y que la construye en base a su experiencia. A partir de eso construyo mi verdad y la poesía me ayuda a hacerlo”

Carlos Alberto Nuss nació en 1979, en Concordia, Entre Ríos, y vivió en Concepción del Uruguay, de la misma provincia, hasta el 2009. Desde entonces reside en Comodoro Rivadavia. Estudió Profesorado de Historia. Escribe fundamentalmente poesía, pero también incursiona en el en el cuento, narrativa y ensayo. Ha participado en las últimas tres ediciones de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia. Colabora con la organización la Feria del Libro Usado de la misma ciudad. Ha puesto en escena espectáculos que fusionan poesía, música y teatro. Es miembro activo del colectivo literario itinerante “Pre-Textos”, con sede en Comodoro Rivadavia. En 2016 publicó junto a Ezequiel Murphy el poemario “Contrapunto Pat-AGÓNico” (Vela al Viento ediciones patagónicas). En 2017 publicó “La quinta pata” (Espacio Hudson), también poesía.