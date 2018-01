Mario Lorán: “Ver esto así es penoso y nos afecta a todos los uruguayenses”

Tras el voraz incendio que arrasara con gran parte de la Casa de la Cultura de Concepción del Uruguay, la sociedad ya da muestras de su solidaridad y comienza a movilizarse para colaborar en lo que puede llegar a ser una reconstrucción.

La desazón e impotencia entre quienes están vinculados a la Casa de la Cultura, es notoria y así los expresó su presidente, Mario Lorán, en nota con 03442, mientras este lunes por la mañana recorría el lugar reducido a escombros de lo que fuera la sala de teatro, mientras hacían lo propio inspectores y peritos.

Lorán fue claro al destacar que este siniestro destruyó un lugar muy caro para la comunidad uruguayense, ya que pertenece a todos y resaltó que es muy importante y alentador ver como a cada momento llegan palabras de apoyo de amigos, conocidos y hasta de personas que nunca fueron o conocen, lo que a su criterio demuestra el compromiso de los uruguayenses en un momento tan complicado y comparó lo ocurrido como si huebra sucedido en otras instituciones como la Escuela Normal o el Colegio, entre otros, donde seguramente cada uno de los vecinos se solidarizaría y apoyaría.

“Todos nos vemos afectados, ya que cuando se cae un teatro nos afecta como sociedad, ya que es un espacio de posibilidades para la expresión menos que nos queda. Por estas instalaciones pasan muchos chicos y adultos de los Talleres y sabemos que están sufriendo mucho por lo ocurrido”, dijo Lorán.

También, entre otras cosas adelantó que no hay ninguna campaña para recaudar fondos por parte de La Casa de la Cultura, lo que en caso de ser así, será comunicado a los medios de prensa para que toda la sociedad lo sepa, pero esto no implica que haya alguna iniciativa particular, lo cual agradece, pero esto no depende de la Institución.

El presidente de la Casa de la Cultura, dijo también que esperaba una reunión cerca del mediodía de este lunes con el intendente José Eduardo Lauritto, para ver cómo se sigue adelante, por lo que habrá que esperar lo que surge de este encuentro.

