Marcha en Gualeguaychú: El padre de Fernando espera perpetua para Nahir Galarza

Gustavo Pastorizzo, el padre de Fernando, el joven asesinado el pasado 29 de diciembre de dos disparos, pidió “perpetua” para la acusada por el homicidio del joven.

“Ojalá que en corto tiempo, cuando comience el juicio y logremos lo que queremos todos, que es la perpetua, nos encontremos aquí”, dijo Pastorizzo en el marco de la concentración realizada en la noche de este lunes en la esquina de 25 de Mayo y Rocamora, al cumplirse un mes del homicidio.

Pastorizzo, aunque en ningún momento nombró a Nahir Galarza, habló de un crimen “frío, calculado y maquiavélico”, y agregó que su hijo nunca imaginó “que tenía a un ser tan traicionero por su espalda”.

“Agradezco el apoyo que me brindan por las redes sociales, ustedes no se imaginan la fuerza que me dan con cada palabra. No sólo de acá, de Colombia, Chile, Venezuela, lugares recónditos del mundo, que uno jamás se hubiera imaginado la dimensión que tomó esto”, dijo el papá de Fernando al hablar ante centenares de personas.

“Me parece una pesadilla estar parado en este lugar hablando de mi hijo fallecido de la manera inhumana que fue cometido ese asesinato”, confesó Gustavo Pastorizzo.

“Alguien que no es de este mundo puede cometer un asesinato tan fríamente, tan calculado, tan maquiavélico”, dijo Pastorizzo, en una clara alusión a Nahir Galarza.

Al dirigirse a los manifestantes, dijo que “mis pies están apoyados en todo lo que ustedes me dan”.

“Fernando era un chico excelente, un chico lleno de sueños, un ser tan puro, éramos amigos, éramos compañeros”, dijo al definir a su hijo.

Agregó que “él nunca se esperó que alguien lo iba a atacar por su espalda, que tenía a un ser tan traicionero en su espalda. El único error que tuvo en su vida fue haberse encontrado con alguien tan maligno”.

*EMOTIVO ACTO

Gabriela Otero, del grupo de Bellas Artes Gualeguaychú “en nombre de mis profesores, mis compañeros, a traer un gran abrazo y una canción”, y en medio de una gran emoción entonó “Cómo te extraño”, de Abel Pintos. Fue un momento especial en la noche.

También habló Elio, un amigo de la infancia de Fernando, quien lo recordó con bellas palabras. “Comenzamos jardín, pasamos toda la primaria y la secundaria, y tengo muchas cosas para contar sobre él. Yo estoy agradecido de la vida por haberlo conocido, crecimos juntos, se fue conmigo a un club de barrio, estudiábamos juntos en casa, salíamos a pasear”.

“Quiero que todos lo recordemos a Fernando por lo que él era, no lo dejemos ensuciar, les pido por favor”, dijo el amigo.

Fuente Radio Máxima