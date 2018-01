La mamá de Micaela García criticó al Poder Judicial y la falta de celeridad en el jury a Carlos Rossi

Andrea Lescano, la mamá de Micaela García, reclamó por la falta de avance del jury al juez Rossi.

Andrea Lescano, la mamá de Micaela García, la joven de 21 años asesinada en abril del año pasado en Gualeguay, reclamó que los operadores del Poder Judicial tengan “más contacto con la gente” y que dejen de creerse “intocables”. En ese marco, también sumó su descontento por el lento avance del jury al ex titular del Juzgado de Ejecución de Penas, Carlos Rossi, quien fue el responsable de haber concedido la libertad anticipada a Sebastián Wagner, el confeso autor del brutal crimen. “Como sociedad estamos esperando otra cosa. Hacemos un jury, ¿y qué quiere decir eso? Tenemos que empezar a tener otra mirada, sobre todo de los profesionales que hoy están en la parte judicial. Tienen que empezar a tener más contacto con la gente, es lo que nosotros estamos necesitando”, advirtió. Asimismo, sostuvo que “el jury a Rossi está sentando un precedente muy importante para personas que están ahí y que se creen que son intocables, que nadie los va a mover. Como a cualquier profesional los pueden mover, tenemos que responder por nuestras responsabilidades. Tenemos que empezar a mirar un poco al otro y respetar la vida”.

La mamá de Micaela, Andrea Lescano, brindó una entrevista a diario Uno en la que formuló severas críticas al funcionamiento del Poder Judicial y al lento avance del jury al juez Rossi, señalado como el responsable de haber dejado en libertad a Sebastián Wagner.

—¿Qué mirada hace sobre el trágico final de su hija y el juicio que condenó a perpetua a Sebastián Wagner?

—Lo de mi hija marcó un antes y un después, falta muchísimo todavía. Vemos que tenemos una Justicia demasiado lenta. Fijate que ya estuvo el juicio de mi hija y se encontró un culpable, pero lo del juez (Carlos) Rossi recién está queriendo arrancar; pero no nos dice nada eso de que va a empezar el jury. Nosotros como sociedad estamos esperando otra cosa. Hacemos un jury, ¿y qué quiere decir eso? Tenemos que empezar a tener otra mirada, sobre todo de los profesionales que hoy están en la parte judicial. Tienen que empezar a tener más contacto con la gente, es lo que nosotros estamos necesitando. Y esto del jury a Rossi está sentando un precedente muy importante para personas que están ahí y que se creen que son intocables, que nadie los va a mover. Como a cualquier profesional los pueden mover, tenemos que responder por nuestras responsabilidades. Tenemos que empezar a mirar un poco al otro y respetar la vida.

—¿Considera que debería haber cambios de fondo en el sistema judicial?

—Exactamente. Se creen tan intocables que las decisiones de ellos no se pueden discutir. No puede ser que a dos meses y medio del juicio, el jury recién esté comenzando. Cada uno de los integrantes del Jurado se tomó todos sus días; entiendo que existe una legislación, pero estas personas que están ahí también tienen que ver qué es lo que necesita la sociedad. Por algo tenemos que empezar; sería un gran comienzo. Desde la sociedad tenemos que empezar a cuestionarnos; nadie se cuestiona, se impone ´el no te metás´, el ´no podés hacer´. No es así.

—A fines del año pasado, su marido se reunió con el gobernador Gustavo Bordet. ¿Qué conclusión les dejó esa audiencia?

—De ese tema no hemos hablado mucho, porque no toco el tema de la política. Lo mío está más abocado a la Fundación. Pasó el juicio y luego la condena, así que se cumplió un ciclo para mí. Desde ese momento fue un antes y un después. Antes estaba haciendo mi duelo, no podía estar ni hablar, ni siquiera mencionar a mi hija y hoy ya tengo otra mirada de la vida.

La Fundación

—¿Van a continuar con el trabajo social que realizaba Micaela a través de la Fundación que lleva su nombre?

—Ya estamos avanzando con la parte legal, pero nos falta. Por eso no hemos podido presentar varios proyectos. Se está a un punto de firmar un convenio con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Queremos promover proyectos, pero incluyendo a las organizaciones que ya están. Hemos descubierto que somos muy fuertes en la formulación de proyectos y al mismo tiempo conseguir el financiamiento. Una organización sola no lo puede hacer y si aunamos fuerzas entre todos lo vamos a poder lograr.