Jorge Reynoso: “Tengo problemas de salud y sé que me voy a morir, pero espero sea dignamente”

Vine a la intemperie, duerme en un banco de la Plaza Constitución, come de lo que le dan los vecinos y tiene serios problemas de salud.

Hablamos de Jorge Javier Reynoso, de 46 años de edad, oriundo de Buenos Aires, pero que vive en Concepción del Uruguay hace 4 años y sufre de discapacidad motriz que lo obliga a caminar con muletas y problemas cardíacos, por lo que su salud es muy delicada.

Jorge es un indigente, que por su condición se ve imposibilitado de trabajar y hasta hace dos días vivía en la casilla que hay en la “Plaza Columna”, pero por las reformas que se harían en el lugar, se vio obligado a salir y desde ese momento vive a la intemperie, durmiendo en un banco y con sus pocas pertenencias en bolsas.

03442 estuvo con él y dialogó sobre su situación, su esperanza y el agradecimiento a la gente del barrio y de quienes pasan, que tanto lo ayuda.

“Si yo pudiera trabajar, no estaría acá. Yo siempre trabaje como pintor y chapista de autos que era lo que sabía y me gustaba, pero por me quede sin trabajo. También estudie de noche construcción. Hace 4 años vine a vivir a Concepción del Uruguay y hacía changas, pero hoy con mis problemas de salud no puedo. Yo conozco muchos pibes de la calle que se fueron con sus familias a otras ciudades y hasta acá llegue yo, pero se me hace muy difícil todos. Me vine a vivir a la plaza y hasta ahora estuve en la casilla, pero ahora no tengo donde ir y no tengo familia. Siempre ayude a cuidar la plaza en lo que puedo y eso la gente del barrio lo sabe y reconoce. Recibo mucha ayuda de ellos y estoy muy agradecido a todos. No me gusta pedir y andar en cosas raras, si fuera por mí seguiría haciendo chandas de cortar pasto y otros trabajos”, contaba Reynoso.

Jorge contó que fueron a verlo de la Municipalidad para ver si le pueden dar una solución, pero hasta el momento no hubo novedades, explicando que “Me dijeron que iban a ver cómo podían hacer y tratarían en todo lados, pero no prometieron nada y solamente Dios sabe si voy a encontrar la ayuda. Yo quiero vivir en paz, no estar como estoy hoy. Estoy muy cansado de mi situación hace más de 3 años. No tengo ni tuve problemas con la ley, por eso espero que alguien me dé una mano en esto. Ahora (desde hace un año) estoy esperando porque comenzaría a cobrar una pensión, pero por ahora no tengo nada. Yo necesitaría un lugar donde estar, como ser en el albergue en el Centro 12 (CEFN°3). Yo sufro del corazón y tengo los papeles para que vean que no es mentira. Sé que me puedo morir en cualquier momento y si bien soy de la calle, no me gusta estar pidiendo porque me da vergüenza, pero cada vez se me hace más complicado. Gracias a Dios, los vecinos me dieron siempre una mano y siempre pasa gente por acá y me traen cosas, pero siempre son los más humildes”.

Sin dudas que mucha gente está pasando por momentos duros similares a Jorge, pero el caso se hizo público a partir del pedido de vecinos y comenzó a circular en las redes.

Es de esperar que llegue alguna solución por parte de las autoridades competentes para estos casos y que este hombre tenga la posibilidad de estar en un lugar digno y pueda recibir incluso sus tratamientos por los serios problemas de salud.