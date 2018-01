Jorge Mamunt: “Pase la fiestas llorando y esperando novedades”

Los días transcurren y no hay noticias sobre Daniela Demetria Ramírez de 31 años, quien se ausentó de su casa el días 18 de diciembre, llenándose a su hijo de 2 años.

La denuncia y pedido de localización la realizó su esposo, Jorge Mamut, quien este miércoles dialogó con 03442 y contó sobre su relación de pareja y lo que está viviendo.

Como se recordará, Daniela Demetria Ramírez se ausentó de su hogar el día lunes 18, desconociéndose su paradero.

Nada de nada

El esposo de Daniela dijo que hasta el momento no hay novedades, explicando que “No tenemos nada, de nada, de nada. La Policía no tiene datos ni pistas sobre ella o lo que pasó. Yo les entregue unos papeles que encontré, donde había anotados varios teléfonos y correos electrónicos. Le aporté todo lo que tenía y estaba a mi alcance. Ella se fue sin dejar ni una nota ni decir algo que pudiera orientarnos para saber dónde puede estar con nuestro hijo”.

Ya se había ido

Consultado por 03442 sobre hachos similares anteriores, Jorge confirmó que su mujer se había ido el año pasado durante 4 meses, y dijo “El 27 de febrero del año pasado se fue por casi 4 meses y regresó en junio. En esa oportunidad fue distinto, porque al día siguiente de haberse ido me llamó por teléfono y me dijo que había conseguido un trabajo con cama adentro. Nosotros teníamos problemas de pareja, lo que ahí solucionamos con la mediación de la doctora Charreun. Fuimos arreglando las cosas y volvió a casa. Decidimos que no iba a trabajar más ya que estaba enferma y debía estar medicada”.

Una relación normal

Jorge contó además que ellos habían pasado momentos muy difíciles de pareja debido a sus problemas con el alcohol.

“En la actualidad nuestra relación era mucho mejor que antes. Salíamos juntos a caminar y tomar mate, ya que ella debía bajar de peso. Estábamos lo más bien y por eso no entiendo lo que sucede hoy”, dijo Jorge.

Conflictos anteriores

Según señala el esposo de Daniela, ellos pasaron por una relación complicada, derivada de su adicción al alcohol, algo que con apoyo religiosos fue superado.

“Yo no tengo nada que ocultar y a todos les cuento. Durante los primeros 2 años de casados, yo tenía problemas con el alcohol que nos generaba muchas dificultades y le llegue a pegar. Por eso yo empecé a ir a la iglesia. Ya hace 8 años que hago eso y eso me sirvió para cambiar y dejar la bebida. Somos una pareja como todas, ya que teníamos nuestras discusiones pero se solucionaban hablando, no con violencia como fue anteriormente. Por eso veo que esto que sucede ahora es otra cosa y no sé si relacionarlo con sus medicamentos, ya que tomaba Clonazepam más de lo que tenía recetado. Ese lunes 18 no sé qué le pasó, ya que tenía que ir a anotarse para atención médica y salió de la casa llevándose un bolso con ropas, bolso que el fin de semana había usado para nuestro viaje a San José. Mi cuñado estaba en casa y se ofreció a cuidar al nene mientras ella salía, pero se negó porque le iba a sacar un turno para mi hijo en el médico, por eso mi cuñado se acostó de nuevo y no vio cómo se fue”, contó Mamut.

Jorge finalizó diciendo que sigue esperando noticias y que fue muy difícil pasar estas fiestas sin novedades y la incertidumbre. “Pasé muy triste y llorando, no sé qué hacer”, finalizó.

La causa está en manos del fiscal en turno, doctor Fernando Martínez Uncal.

Ante cualquier información, llamar a la Jefatura Departamental Uruguay, telef: 03442-425508, Comando Radioeléctrico 03442-422222 o al número gratuito 101.