Homenaje a Jorge Enrique Martí (11.09.1926-14.01.2017)

El Centro Cultural Urquiza rinde homenaje al poeta entrerriano Jorge Enrique Martí, recientemente fallecido, por lo que han hecho llegar el siguiente escrito de Luis Alberto Salvarezza.

Qué difícil despedir a un hombre que fue tutor, poeta y amigo.

Qué difícil releer sus versos y transcribirlos: “El buen final me llegará aquí mismo / en un frágil adiós de alas en vuelo, / calladito, nomás, como he vivido, / pero atento a las voces y a los ecos / porque el que sabe oír también escucha / las secretas palabras del silencio“.

La provincia toda, esa que parafraseabas y nombrabas: “la tierra del abrazo de agua“,

hizo su silencio, profundo a la vez que luminoso, como el que vos describías al atardecer en el monte. Y se pobló de voces, de pañuelos en bandadas como garcitas blancas, en despedida. A tres cuadras de tu casa, como decías, el río quedo quieto.

“¡Oh, río, si me llevaras / cara al cielo, por tus aguas!” (¿Quién lo duda?)

Retrato que realizara Mario Lozza (1922-1998), e ilustra el interior de “Antigua Luz” (1954 / Faja de Honor de la SADE); también la portada es del citado artista.

A propósito de su nacimiento y porque le gustaba decirlo: “Vengo del Paraná, soy de Rosario / como canta mi fe de nacimiento, / pero yo andaba en aires colonenses / con apenas la edad del año y medio, / junto al río Uruguay que desde entonces / es mi fiel y entrañable compañero. / Algunos me llamaron ‘rosarriano’ / y acepté de buen grado el nombramiento / por la mixtura del solar nativo / con las albricias de mi nuevo pueblo“. Y agregaba como una buena definición de sí mismo dos versos de Carlos Alberto Álvarez (1917-1986): “Soy el único entrerriano / que aquí no pudo nacer…“.

Estudió en el Colegio del Uruguay “Justo José de Urquiza“, siendo interno de “La Fraternidad“; instituciones a las que dedica sus libros “Al Colegio del Uruguay” (1949), “Fraternilia” (1952) y “La Frater Cantada” (1977).

Fue director del Internado Secundario de Varones de la Asociación Educacionista “La Fraternidad” (1952-1954), luego de realizar sus estudios sobre filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires.

Fue secretario de Extensión Universitaria y Cultura y asesor del Rectorado de la UNER.

Ejerció la pasión por el periodismo escrito y oral, que sintió como “un vínculo entre el aspirante a escritor y el ciudadano“; pasión que supuso “encuentros y desencuentros” por eso afirma “…si rodé algunas veces / otras tantas me paré / y nunca me doblegué / a mezquinos intereses” . Dirigió “El Orden” y fundó su propio periódico denominado “Tribuna” ; el cual más tarde daría nombre a la Revista que creó y dirigió. Colaboró en las páginas de los Diarios “La Nación“, “La Prensa“, “La Capital“, “El Diario“, “El Entre Ríos“, “La Calle” y el periódico “Chécale” de la Asociación Educacionista “La Fraternidad“, entre muchísimos más.

Además de las obras citadas escribió “Panambí. Versos entrerrianos” (1949), “Entre Ríos y Canciones” (1970), “Rapsodia entrerriana” (1975 y 1999, 2da. edición), “Poetas” (2004), “Retablo” (2006), la Antología “Entrerriano por el canto” (2009), “Cancionero colonense del siglo y medio” (2013) y “Gurisada” (2016).

Por su trayectoria recibió innumerables distinciones, entre otras, el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la UCU y la Asociación Educacionista “La Fraternidad” (2013); Premio “Camila Nievas“, “Escenario de Oro” (2006) y “Cimarrón entrerriano“. Por su obra literaria la Faja de Honor de la SADE (1954) y el Premio “Fray Mocho” (1974), entre muchísimos más.

En la citada obra, en “Panambí“, el poema inicial se titula “Autorretrato” y expresa “Soy parco en el hablar mas no en el buen decir; / desdeño la palabra trivial y chabacana / y canto, como el pájaro que alegra la mañana, / la dicha venturosa de ser y de vivir. // A veces -lo confieso- me siento montonero / y quisiera haber sido un gaucho federal / pero son veleidades de aprendiz de zorzal / que apenas emplumado desafía al Pampero. // Un día el buen Caronte me ofrecerá sus remos…

Vosotros, mis amigos, diréis con parsimonia: / -Fue bueno como honrado y fue mejor, sincero. / Y yo que estaré oyendo vuestro adiós postrimero / me reiré con sorna de tanta ceremonia“.

Y porque fue todo eso y amigo de sus amigos y poeta, porque amó a una mujer hermosa, la entrañable Marta y tuvieron cinco hijos, te recordamos y celebramos.

Luis Alberto Salvarezza / por la Asociación Cultural “Justo José de Urquiza“