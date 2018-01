Guarderías náuticas: AFIP labró 81 infracciones en zona del Tigre y San Fernando

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) labró 81 infracciones a la ley de Procedimiento Tributario en un operativo donde relevó 51 guarderías náuticas de la zona de Tigre y San Fernando.

Las infracciones podrían derivar en multas de $ 300 a $ 30.000 y clausuras -además de la multa- de los establecimientos que pueden extenderse de 3 a 10 días.

Entre las irregularidades detectadas se encontraron: no emisión de facturas o comprobantes equivalentes por las operaciones comerciales; no tener controladores fiscales habilitados y no contar con terminales electrónicas para cobrar.

En el procedimiento se relevaron camas para lanchas y amarras para cruceros y veleros. Además se contaron las embarcaciones de cada uno de los establecimientos.

Durante el operativo, los funcionarios de la AFIP realizaron un control de facturación donde se incluyeron los servicios conexos como por ejemplo los locales gastronómicos, la venta de accesorios náuticos y combustible.

También se solicitó el valor de alquiler de los espacios de guarda. Toda la información relevada será cotejada con las bases de datos de la AFIP.

Participaron del procedimiento más de 50 funcionarios.