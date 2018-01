Evalúan situación en la provincia: El director de Defensa Civil de Entre Ríos visitó Concepción del Uruguay

En una recorrida por diferentes localidades de la Costa Este de la Provincia, el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Lautaro López (32), pasó por Concepción del Uruguay, siendo acompañado por el coordinador general del Área, Miguel Dupont, quienes se reunieron con el presidente de la Federación de Bomberos de la provincia, Pedro Pablo Bisogni.

El encuentro se realizó en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de La Histórica, donde estuvo presente 03442, quien dialogó con el funcionario provincial sobre lo observado en este gira, la cual continuará la semana próxima por otras localidades entrerrianas, hasta completar todo el territorio provincial.

López explicó a este SITIO que “Estuvimos recorriendo Basavilbaso, Urdinarrain, Aldea San Antonio, Gualeguaychú e hicimos el cierre por este momento, en Concepción del Uruguay. La idea, en principio, fue y es hacer la presentación formal en todo el territorio provincial y este fue el comienzo de la recorrida. Intentamos conocer la situación de las Defensa Civiles de todas las zonas y visitar los Cuarteles de Bomberos, para ver sus instalaciones y presentarnos ante sus responsables. Intentamos también hacerles saber cuál es el perfil de esta nueva gestión de la Dirección de Defensa Civil de la Provincia y organizarnos para este nuevo año, al tiempo de explicar a los responsables de cada municipio cual será nuestro propósito, para trabajar conjuntamente”.

Muy conforme

El funcionario señaló a 03442 que esta primera etapa de visitas fue altamente productiva y satisfactoria, explicando que “Estoy conforme y muy contento por la aceptación y el compromiso que demuestran desde las diferentes Cuerpos de Bomberos y las Defensa Civiles que fuimos visitando. Estuvimos interiorizándonos de las diferentes problemáticas y esto será muy útil para los planes que tenemos, ya que se estará realizando una capacitación en Mapas de Riesgos y será fundamental saber de las problemáticas y necesidades de cada zona o territorio. Esto permitirá hacer evaluaciones y buscar las posibles soluciones, lo que permitirá a su vez actuar en cada caso con los recursos humanos y materiales que se cuentan, para mitigar los efectos de los eventos que puedan suceder, de manera de asistir a las diferentes comunidades y lograr disminuir el número de damnificados”.

Sorprendente organización

López se vio sorprendido por lo observado en su visita a estas localidades, destacando que se vio sorprendido por la organización que pudo observar en los lugares que estuvieron durante este martes.

Finalizando destacó que en los próximos días se espera una reunión con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), lo que deberá esperar que pueda ser reglamentado por el gobernador Bordet, para así comenzar a trabajar.

“Ideas hay muchas y para hacer también, por eso es fundamental la coordinación y sumar los conocimientos. Esto sumado a lo que se puede observar en los Cuarteles de Bomberos que realmente me sorprendió gratamente al ver su organización y equipamientos, sin dudas fundamentales”, finalizó.

Miguel Dupont

Por su parte, el coordinador general de Defensa Civil, Miguel Dupont, explicó que “Lautaro López viene a hacer una renovación de Defensa Civil de la Provincia, con una muestra de gran entusiasmo, lógico de su juventud y que será acompañada por nosotros. En su oportunidad la Ministra nos pidió que se haga un trabajo de prevención y que estemos al tanto de cómo estaban formadas las Juntas de Defensa Civil en diferentes ciudades y sus necesidades. Esto se viene haciendo hace muchos años, y hoy por hoy habrá que pulirlo y acomodar algunas cosas, pero con Lautaro (López) se podrá trabajar por su experiencia, ya que fue organizador de varias Defensas Civiles municipales con buenos resultados en lo que respeta a inundaciones y tormentas, entre otras cosas. Eso no quita de que nos esté faltando y por eso se trabaja en el mapeo de riesgo de la provincia, que fuera oportunamente encomendado por la Dirección de Protección Civil de la Nación durante una charla que mantuvimos días atrás en Paraná con todos los referentes de la Provincia y que será volcado en un trabajo conjunto. También está pensado seguir avanzando en el tema de Bomberos Voluntarios, que podemos decir que son el sostén de las Defensas Civiles, ya que son el brazo operativo que se necesita y es entendido por el Director. Por eso estas recorridas donde fuimos muy bien recibidos, las que continuarán la semana próxima en la Costa del Uruguay, tan sacudida por las crecientes, para luego seguir por toda la Provincia. Por todo esto es que también decidimos reunirnos con representantes de la Federación y mantener un diálogo constante y fluido”.

Compleja situación de Bomberos Viale

Finalizando el encuentro periodístico, dialogamos con Pedro Bisogni, respecto a lo trascendido días atrás con la complicada situación de los Bomberos Voluntarios de Viale, devenida aparentemente por diferencias políticas y que deja a una comunidad inmersa en la incertidumbre.

El presidente de la Federación explicó que “El Estatuto de la Federación tiene como puntos importantes el promover la formación o creación de Bomberos Voluntarios, así como el apoyo sobre las Asociaciones y por eso le entregué a López el estado de la personería jurídica de la Institución. En el caso de Viale, le puedo decir que esta gente desde el año 2012 no presenta ni balances y al no estar regularizada la situación con regularidad, los subsidios provinciales o nacionales no son recibidos y sin recursos es imposible funcionar. Los bomberos pueden poner muchas ganas, pero si no hay para reparar las unidades o ponerles combustible, se hace imposible.

En el caso de Viale, el intendente era el contador de la Asociación de Bomberos de Viale, por lo que no puede decir que no conoce los números de la Asociación y por distintas razones se distanciaron con las actuales autoridades que serían de distinta línea política. Esto lleva a este difícil momento, pero debemos entender que si bien todos tenemos nuestras ideas políticas, estamos prestando un servicio a una comunidad que no puede estar sometido a estas diferencias, ya que cuando pasa algo, nadie se fija de que partido es o que religión profesa, todos somos iguales. Yo creo que lo de Viale puede tener solución ya que existe un compromiso para los próximos días, pero es vital que normalicen la cuestión legal para poder empezar a percibir los subsidios, sobre todo en localidades chicas con pocos ingresos”.