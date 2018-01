Espectacular accidente de tránsito entre camiones sobre la ruta 12

Dos pesados protagonizaron este viernes por la tarde un espectacular accidente vial, sobre la ruta Nacional 12, que milagrosamente no causó víctimas fatales.

El hecho se produjo pasadas las 19 horas a la altura del kilómetro 157, cuando un camión que circulaba de norte a sur, se despistó y terminó volcando sobre la calzada, colisionando a otro transporte de cargas tipo batea.

El hecho provocó el corte total de la ruta, por lo que se debió interrumpir el tránsito, demandando la intervención de los Bomberos Voluntarios de Ceibas que acudieron inmediatamente al lugar, para trabajar en la asistencia y remoción de las cargas.

También trabajaban en el lugar efectivos de la Policía de Entre Ríos, destacándose el hecho de que, pese a la espectacularidad del siniestro, no solo no hubo víctimas fatales, sino que los conductores de los transportes de carga, no sufrieron lesiones.

Debido a este suceso, es que desde Bomberos de Ceibas, se envió un aviso para que quienes circulen por la zona, lo hagan con precaución dadas las condiciones climatológicas y los trabajos de maquinaria.