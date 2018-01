El lunes arranca el preparación 2018

La actividad liguista en este nuevo año comenzó a desarrollarse desde hace un par de semanas, con las habituales reuniones del Consejo Directivo conjuntamente con los Delegados de los clubes afiliados. En las mismas comienza a delinearse el formato de las competencias para una nueva temporada oficial, como así también otras cuestiones que tienen que ver con lo institucional.

En cuanto a la competencia deportiva, la primera actividad planificada es el Torneo Preparación “Copa Ciudad de Concepción del Uruguay”, del que participarán la totalidad de los clubes que formarán parte de la temporada venidera.

El certamen comenzará a desarrollarse el próximo lunes 5 de febrero y a partir de allí se desarrollará todos los lunes miércoles y viernes venideros hasta su finalización.

Los equipos fueron divididos en dos zonas de seis y jugarán en horario nocturno en dos escenarios simultáneos, en cada uno de ellos se llevará a cabo la jornada completa –tres partidos– de cada grupo.

Se resolvió que los clubes presenten una lista de buena fe con un máximo de treinta (30) jugadores, autorizándose en los juegos cinco (5) cambios. También se acordó que a los jugadores que tengan fechas se suspensión pendientes de cumplir, se les compute las fechas en que su equipo tenga participación en el Torneo Preparación, entre otras reglamentaciones complementarias.

En cuanto al formato del torneo, los equipos jugarán todos contra todos dentro de sus grupos a una sola rueda. Clasificarán a la “Copa de Oro” los ubicados en las posiciones 1°, 2° y 3° de cada zona, mientras que jugarán la “Copa de Plata” los ubicados en los lugares 4°, 5° y 6°.

La etapa final volverá a tener seis equipos en cada Copa –Oro y Plata–, los que volverán a jugar por puntos todos contra todos a un único partido hasta definir a los ganadores.

El lunes 5 de febrero se jugará la primera jornada, los horarios fueron fijados para las 20:30; 22:00 y 23:30. La Zona A se desarrollará en cancha de Almagro con este orden de partidos: Atlético Uruguay vs. Lanús; Almagro vs. Engranaje y La China vs. Agrario Rocamora. La Zona B pasará por cancha de Gimnasia con estos partidos: María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía; Gimnasia vs. San José; Parque Sur vs. Rivadavia.

Zonas y Programación Etapa Clasificatoria.

Zona A: Agrario Rocamora; Almagro; Atlético Uruguay, Engranaje, Lanús y La China.

Zona B: Atlético Colonia Elía; Gimnasia; María Auxiliadora; Parque Sur; Rivadavia y San José.

1ª Fecha – Lunes 05/02

Zona A – Cancha: Almagro

20:30 Atlético Uruguay vs. Lanús

22:00 Almagro vs. Engranaje

23:30 La China vs. Agrario Rocamora

Zona B – Cancha: Gimnasia

20:30 María Auxiliadora vs. Atlético Colonia Elía

22:00 Gimnasia vs. San José

23:30 Parque Sur vs. Rivadavia

2ª Fecha – Miércoles 07/02

Zona A – Cancha: Atlético Uruguay

20:30 Lanús vs. Agrario Rocamora

22:00 Almagro vs. La China

23:30 Atlético Uruguay vs. Engranaje

Zona B – Cancha: Almagro

20:30 Parque Sur vs. María Auxiliadora

22:00 Rivadavia vs. Gimnasia

23:30 San José vs. Atlético Colonia Elía

3ª Fecha – Viernes 09/02

Zona A – Cancha: Agrario Rocamora

20:30 La China vs. Lanús

22:00 Atlético Uruguay vs. Almagro

23:30 Agrario Rocamora vs. Engranaje

Zona B – Cancha: Engranaje

20:30 María Auxiliadora vs. San José

22:00 Atlético Colonia Elía vs. Rivadavia

23:30 Gimnasia vs. Parque Sur

4ª Fecha – Lunes 12/02

Zona A – Cancha: Engranaje

20:30 Almagro vs. Agrario Rocamora

22:00 Engranaje vs. Lanús

23:30 Atlético Uruguay vs. La China

Zona B – Cancha: Atlético Colonia Elía

20:30 Gimnasia vs. María Auxiliadora

22:00 Parque Sur vs. Atlético Colonia Elía

23:30 Rivadavia vs. San José

5ª Fecha – Miércoles 14/02

Zona A – Cancha: Atlético Uruguay

20:30 Lanús vs. Almagro

22:00 La China vs. Engranaje

23:30 Atlético Uruguay vs. Agrario Rocamora

Zona B – Cancha: Almagro

20:30 María Auxiliadora vs. Rivadavia

22:00 San José vs. Parque Sur

23:30 Atlético Colonia Elía vs. Gimnasia