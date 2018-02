Confirman que tres entrerrianos fueron despedidos del INTI

“Dos pertenecen al centro INTI Entre Ríos ubicado en Concepción del Uruaguay, y el otro si bien depende de la Gerencia de Atención Regional, realiza sus actividades en la provincia”, confirmó Sara Claret, delegada de ATE Nacional en Entre Ríos. Adelantó que la asamblea establecerá esta tarde si continúan con las medidas de fuerza. Desde la Gerencia aún no confirmaron el listado del personal despedido.

“Se trata de tres personas que realizaban tareas específicas de asistencia fundamentales para el desarrollo de las actividades del Centro. Uno de ellos trabajaba desde hace 15 años en el Instituto, mientras que el que menos antigüedad tenía trabajó 5 o 6 años”, detalló Sara Claret, delegada de ATE Nacional en Entre Ríos.

En este sentido, remarcó que en el Centro “no sobra nadie”, y “si se cae uno de los trabajadores, nadie lo puede suplir, porque son personas irremplazables”: “Cada uno de los trabajadores se especializa en una tarea específica y se complementa con los demás. Es una pérdida muy grande”, lamentó.

Además, estimó que no habrá más despedidos en el Centro ubicado en Concepción del Uruguaya: “Por lo que nos dijo la dirección del Centro en la provincia, no habría más despidos teniendo en cuenta lo que le transmitieron desde la Gerencia”.

Por otra parte, en diálogo con esta Agencia, Claret confirmó que desde la Gerencia General no han difundido el listado oficial de las personas desvinculadas del Instituto.

“No hay ni un listado ni un comunicado oficial, por lo que desde el gremio a nivel nacional estamos confeccionando una lista a cuentagotas con los nombres de aquellos que les llegan los telegramas. Tampoco tenemos asegurado que sean sólo 250 personas”, dijo.

• Continuarían las medidas de fuerza

“Según trascendió, la gerencia de Recursos Humanos se comunicó con el secretario general del INTI de Buenos Aires, pero no llegaron a un acuerdo y hasta el momento no hay una resolución del conflicto, por ello pero estimamos que, al no haber novedades, se va a continuar con el paro y el estado de asamblea permanente”.

“En Entre Ríos se resolvió acatar lo que decida la asamblea general que se está desarrollando en Buenos Aires, y pedir por la reincorporación de los 250 despedidos. Consideramos que no hay motivos para despedir a nadie”, resaltó Claret, quien destacó el nivel de acatamiento al paro en la Centro provincial.

“Hay mucha gente que actualmente está de licencia y se está acercando a las asambleas de todas formas”.

Fuente APFDigital