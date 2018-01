Auto resultó dañado por un pozo sin señalizar

Un vecino se vio perjudicado y su auto resultó seriamente dañado cuando impactó contra un pozo sin señalizar en el acceso Uncal.

Ocurrió en horas de la madrugada de este domingo, frente a la zona del hospital Justo José de Urquiza, cuando Rolando Sandillu, circulaba en su Ford Escort (BGC255) por la zona en la que no había luz y repentinamente se encontró con el pozo.

A raíz de esto sufrió importantes daños materiales en su frente y tren delantero, por lo que decidió llamar a la Redacción de 03442 para contar lo sucedido.

Sandillu dijo que momentos más tarde, mientras esperaba, llegó un móvil municipal para colocar señalizaciones, pero lamentablemente para él, ya era tarde.

“Afortunadamente no sufrimos problemas físicos, pero ahora no sé qué hacer con los daños del auto o donde reclamar. En el lugar las luces de calle no andaban y la señalización del problema en la calzada llegó después de lo que me pasó”, señaló el damnificado.

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, algo que seguramente hubiera sucedido si la velocidad hubiera sido otra o si el vehículo involucrado hubiera sido una moto.