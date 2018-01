Anunciaron que las ex-empleadas de Cafesg serán reubicadas en el Ministerio de Desarrollo Social

El coordinador general del Directorio de Cafesg, Roberto Acuña, informó que las tres exempleadas del organismo que denunciaron sus despidos en Concepción del Uruguay no se quedarán sin trabajo ya que fueron reubicadas en el Ministerio de Desarrollo Social en la misma ciudad.

“Ellas en Cafesg estaban en una oficina en Concepción del Uruguay encargada de llevar adelante el desarrollo de los créditos que entregaba Cafesg y que ahora no tenemos por falta de fondos”, abundó.

El área en cuestión es la referida al “microbanco” del ente que administra los fondos excedentes de Salto Grande y que funcionaba por un “convenio con el INTI que era quien hacía las evaluaciones de los microcréditos y nosotros con nuestro asesoramiento, entregábamos a pequeños negocios a una tasa muy baja”, detalló Acuña.

A su vez, destacó que el anuncio de la reubicación en otra área dependiente del Gobierno provincial fue informado a las trabajadoras el mismo día que se les hizo saber sobre el fin de sus contratos.

“La idea del Gobernador es no dejar a nadie sin trabajo; él nos lo manifestó siempre. Ellas no tendrían para prestar ninguna función pero la idea es que no queden afuera”, realzó el funcionario en diálogo con esta Agencia y confirmó que las exempleadas de Cafesg tuvieron hasta el 31 de diciembre contratos de obra con 11 y siete años de antigüedad.

¿Puede el personal de la oficina de microcréditos de Concordia correr la misma suerte? se le preguntó a Acuña quien en respuesta descartó esa posibilidad: “Allí estamos refuncionalizando la oficina pero es un lugar ya venía cumpliendo otra función y tampoco quedarán afuera”, aseveró.

Las novedades fueron manifestadas este jueves ante las autoridades de ATE Entre Ríos encabezadas por el secretario general Oscar Muntes quien destacó la “buena noticia”, precisó el coordinador del Directorio de Cagesg. (APFDigital)