Torneo Clausura 2017 Femenino “Ni Una Menos”

El Clausura Femenino “Ni Una Menos” está llegando a su instancia definitoria. El viernes se jugó en cancha de Gimnasia la 13ª Fecha, mientras que el domingo en San Marcial se disputó la 14ª Fecha.

El próximo viernes se jugará en cancha de Atlético Uruguay la última jornada de la Etapa Clasificatoria.

En la Zona A, Almagro con 34 y Defensores del Oeste con 19 puntos, tienen asegurado el primer y segundo lugar del grupo. Los restantes dos pases a cuartos de final los definirán en la última jornada tres equipos, Gorilas (15), Parque Sur (14) y Engranaje (14).

En la Zona B hay tres equipos que ya están clasificados San Marcial (35), Gimnasia (32) y Agrario Rocamora (32).

El restante clasificado del grupo aún no está definido, saldrá de Don Bosco, Atlético Uruguay y María Auxiliadora. Don Bosco (28) tiene dos partidos que resolverá el tribunal de penas, un empate y una victoria, por lo que podría perder 4 puntos si no le es favorable el fallo. Si así fuera, una derrota en la última fecha y una victoria de Atlético Uruguay (21), dejaría a ambos con idéntico puntaje. En el partido entre si ganó Atlético Uruguay 1 a 0 por lo que hipotéticamente podría clasificar. Pero también podría prosperar una protesta de María Auxiliadora en uno de los partidos mencionados antes contra Don Bosco. María tiene 19 puntos y podría alcanzar en caso de serle favorable la protesta si la hiciera las 22 unidades, con un partido por jugar en la última fecha, que en caso de ganarlo también podría clasificar. Habrá que esperar resultados y resoluciones del Tribunal.

La última jornada fue programada para el viernes desde las 18:00 en cancha de Atlético Uruguay.

Síntesis 13ª Fecha

Cancha: Gimnasia – Viernes 8/12

Boca Juniors de Colonia Elía 0 – San Marcial 8 (Agustina Garnier-2-, Stefanía Latour-2-, Alfonsina Bordet-2-, Valeria Zárate, Florencia Bonnín)

Engranaje 0 – Agrario Rocamora 3 (Belén Yasiuk, Gisela Saiper, Katherine Leiva)

La China 0 – Parque Sur 5 (Katherine Olier-3-, Angélica Saldivia, Guadalupe Váldez)

Almagro 0 – Gimnasia 0

Unión y Recreo 0 – Defensores del Oeste 6 (Micaela Martínez-2-, Nataly Cáceres-2-, Silvia Cabrera, Carolina Quintana)

Sporting 1 (Carina Rodríguez) – Gorilas 6 (Camila Ríos-2-, Jennifer Espinosa-2-, Pamela Cabrera, Luciana García)

Don Bosco 3 (Priscila Massiolo, Ivana Valente-2-) – María Auxiliadora 1 (Ivana Pintos)

Libre: Atlético Uruguay

Programación 14ª Fecha

Síntesis 14ª Fecha

Cancha: San Marcial – Domingo 10/12

Defensores del Oeste 4 (Silvia Cabrera-3, Micaela Díaz) – Sporting 1 (Erika Farré)

Agrario Rocamora 2 (Gisela Saiper-2-) – Atlético Uruguay 0

Parque Sur 0 – Don Bosco 0

Gorilas 1 (Jennifer Espinosa) – Engranaje 1 (Antonella Romero)

Gimnasia 4 (Ailen Alzogaray, Agustina Fernández Blanchet, Andrea Caminos, Tatiana Bregani) – Boca Juniors de Colonia Elía 0

San Marcial 8 (Florencia Bonnín-2-, Lourdes Leiva-2-, Daniela Arguet, Vanina Saucedo, Valeria Zárate, Stefanía Latour) – La China 0

María Auxiliadora – Unión y Recreo

No se presentó a jugar Unión y Recreo.

Libre: Almagro

Posiciones

Zona A Pts. J G E P GF GC DF 1 Almagro 34 13 11 1 1 52 3 49 2 Defensores del Oeste 19 13 6 1 6 24 21 3 3 Gorilas 15 13 4 3 6 18 18 0 4 Parque Sur 14 13 3 5 5 16 13 3 5 Engranaje 14 13 4 2 7 10 30 -20 6 Boca Juniors de Colonia Elía 9 13 3 0 10 7 26 -19 7 Unión y Recreo 6 13 2 0 11 4 56 -52 8 Sporting 0 13 0 0 13 4 51 -47 Zona B Pts. J G E P GF GC DF 1 San Marcial 35 13 11 2 0 49 0 49 2 Gimnasia 32 13 10 2 1 53 3 50 3 Agrario Rocamora 32 14 10 2 2 31 5 26 4 Don Bosco * 28 13 9 1 3 29 16 13 5 Atlético Uruguay 21 13 7 0 6 17 26 -9 6 María Auxiliadora 19 13 6 1 6 15 18 -3 7 La China 6 13 2 0 11 4 47 -43

Tiene dos partidos en el Tribunal de Penas.

Próxima Fecha (15ª – última)

Viernes 15/12

Cancha: Atlético Uruguay

18:00 Boca Juniors de C. Elía vs. Almagro

19:15 Atlético Uruguay vs. Los Gorilas

20:30 Sporting vs. María Auxiliadora

21:45 Don Bosco vs. San Marcial

23:00 Unión y Recreo vs. Parque Sur

00:15 Engranaje vs. Defensores del Oeste

01:30 La China vs. Gimnasia

Libre: Agrario Rocamora