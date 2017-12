Se realizó este sábado 2 de diciembre el plenario de Unión Ciudadana Entre Ríos

En el marco del Camping de la Asociación Trabajadores del Estado de la ciudad de Concordia, al cual asistieron cerca de 200 compañeros de toda la Provincia de Entre Ríos, entre los cuales se encontraban militantes sociales, representantes de gremios y referentes políticos de distintos espacios que adhieren a la propuesta iniciada por la Lista 10 Unión Ciudadana que llevaba como pre candidatos al Diputado Nacional Jorge Barreto, los sindicalistas Miguel Pelandino y Valeria Gómez y el dirigente Carlos Gálligo entre otros, se realizó un plenario que comenzó pasadas las 10:30 hs.

El mismo comenzó con las palabras del huésped concordiense, quien dio la bienvenida a los militantes e invitados que adhirieron a la propuesta de generar políticas en comisiones de Salud, Educación y Cultura, Trabajo y Producción, Energía y Medioambiente y Desarrollo Territorial que comenzaron a funcionar en vías de fortalecer el espacio y brindar una alternativa política dentro de la provincia que no es ajena a las nefastas políticas neoliberales que viene ejecutando el gobierno macrista acompañadas por la connivencia de los gobiernos provinciales.

A continuación se escucharon las palabras de Carlos Galligo, quien rememoró el día en el cual se decidió participar dentro de la lista 10 expresando que “no estábamos equivocados y ahora deberemos dar una pelea más ardua. El dirigente de Gualeguay además reivindicó la figura de Jorge Barreto “quien se jugó como debía hacerlo” e invitó a “hoy más que nunca estar juntos gracias al Proyecto Nacional y popular que es lo que nos contuvo y nos va a seguir conteniendo”.

A su tiempo, Valeria Gómez expresó su orgullo por asistir al presente plenario y luego de agradecer a Miguel Pelandino que se ha puesto al frente de toda la organización remarcó la importancia de que Unión Ciudadana se encuentre nuevamente con el objetivo de fortalecer el espacio, “lo que vamos a hacer a través de los encuentros, a través del debate y a través de los acercamientos sinceros que seguramente van a conducir al desarrollo de este espacio como una verdadera alternativa política para la mayoría de los entrerrianos”. “Nosotros siempre dijimos que no somos ni mejores ni peores pero somos diferentes; y esa diferencia se nota cuando nosotros vemos cómo actúa nuestra dirigencia actual, mezquinamente, con una actitud traidora y servil a las corporaciones y a los especuladores y falsos representantes del pueblo”.

Finalizando, la dirigente afirmó que “desde el peronismo es el lugar donde se puede lograr la verdadera Justicia Social, el camino hacia la igualdad y el camino hacia una Argentina mejor”. Además recordó que en el momento de lanzar Unión Ciudadana se realizó un compromiso político, donde “dijimos que no íbamos a dejar que nadie, que ningún dirigente, que ningún funcionario y que ningún legislador regale todas esas banderas y todas esas luchas que logramos colectivamente. Unión Ciudadana llegó para quedarse, llegó para ser garante de los entrerrianos y darles la posibilidad y que sepan que hay nuevas formas de hacer política”.

Antes de comenzar el trabajo de las comisiones, tomó la palabra Jorge Barreto, quien luego de agradecer la asistencia de los presentes, agradeció especialmente la presencia de Claudia Vallori quien “se jugó mucho más que nosotros dado que siendo funcionaria del Concejo de Educación jugó la interna a pesar de la presión y decidiendo jugarse por el movimiento nacional presentando su lista y darnos la oportunidad que con tu experiencia en la educación nos des un pantallazo de cómo está la educación en la provincia y en el país”.

Barreto además agradeció la presencia de los compañeros del frente Unidad Ciudadana de Concordia y el apoyo de La Nestor Kirchner de Paraná y de La Solapa (asociación civil de ex presos políticos). En su alocución el saliente Diputado Nacional indicó que “el objetivo de la presente jornada es el de hacer una análisis de la dura realidad pero también empezar a hacer propuestas dado a que Unión Ciudadana vino para quedarse y vamos hacia la conformación de un espacio mucho más grande, abarcativo de todas las expresiones del campo nacional y popular, y para eso estamos generando propuestas que definan que queremos para nuestra provincia y sabemos que la mejor manera es colectivamente como lo estamos haciendo ahora”.

“Esta es la primera de esas jornadas y no va a ser la única dado a que queremos salir a fortalecer aún más este espacio y además a convocar a todas las fuerzas que pensamos de manera similar. Generaremos una propuesta política que nos permita llegar al pueblo dado a que el mayor problema que hoy tiene el peronismo es que no le está dando esperanzas al pueblo que hoy no lo está votando. Sí lo hace el PRO, con propuestas falaces y nosotros tenemos la responsabilidad de brindar una propuesta que brinde la posibilidad de transformarle la vida. A partir de hoy, comenzamos a discutir un proyecto de provincia, un proyecto de país. Somos una corriente de pensamiento político con historia muy rica y debemos tomar las mejores experiencias para volcarlas en este aquí y ahora”.

Barreto además se refirió a los días difíciles vividos en la última semana y apuntó a los proyectos de reforma previsional, laboral e impositiva que vienen con la firma del Pacto Fiscal Nefasto para las provincias como la nuestra “porque en realidad lo que nos proponen desde el estado nacional es sacarnos $ 3.000 Millones y eso pareciera ser que algunos compañeros lo festejan y a cambio del envío de solamente $200 millones (en parte para sostener también la caja de jubilaciones que no es menor), nos piden que voten nuestros legisladores a favor de las reformas laboral y previsional, esta última que le saca a los jubilados actuales y futuros y a quienes cobran la AUH más de $ 100.000 Millones sin explicar para donde se va a ir ese dinero y que va a salir del mercado interno. Este es el estado neoliberal que ya conocimos en los 90 y que hoy vienen a reproducir y a profundizar”.

Además Jorge Barreto hizo mención a “la aprobación de la adhesión a la Ley de las ART que lo único que hace es poner más obstáculos a los trabajadores al momento de tener un accidente para acceder a la justicia. Es vergonzoso porque nuestros legisladores habían afirmado que toda ley que iba en contra de los trabajadores se iba a discutir con los gremios y entre gallos y medianoche, sobre tablas, aprobaron la ley el jueves pasado de una forma muy poco seria para nuestros legisladores. Lo peor de todo es que uno de los que argumentó en esta ley que va en contra de los trabajadores es un sindicalista del sindicato de comercio”.

“Es lamentable la actitud que están teniendo algunos compañeros y compañeras cuando aprueban este tipo de leyes que van directamente contra los trabajadores y directamente contra el pueblo argentino y entrerriano, como hicieron los dos senadores nacionales que tenemos que de manera lamentable aprobaron la ley de reforma previsional que le mete la mano en el bolsillo a todos nuestros actuales y futuros jubilados.”

Para finalizar, Barreto afirmó que “esta fuerza política (refiriéndose a Union Ciudadana), debe sentarse a debatir con todos los sectores que están siendo agredidos por el modelo neoliberal y se refirió puntualmente sobre la intención del estado de instalar un Estado Policial demostrado con la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el asesinato del Compatriota Nahuel”.

“No es posible enfrentar a este modelo sin organización popular y en ese sentido la Unión Ciudadana es el camino que estamos transitando y hay que fortalecerlo con organización y con mucha discusión política y es por eso que hemos invitado a otros compañeros para no solo venir a discutir sobre la realidad sino que también a generar propuestas”.

Luego de la reunión de las comisiones, se realizaron las charlas de “Paty” Richardet quien contextualizó la situación actual con el pensamiento Artiguista, el Ing, Hernán Orduna quien realizó una excelente exposición sobre la Realidad Latinoamericana y el Dr. José Carlos Escudero quien viajó especialmente desde Buenos Aires para aportar a la temática de salud.

Finalizado el plenario, se escucharon las devoluciones de las comisiones ya conformadas como mesas de trabajo y se redactó el siguiente documento:

DOCUMENTO UNIÓN CIUDADANA PLENARIO 2 DE DICIEMBRE, CONCORDIA, ENTRE RÍOS

Los compañeros que participamos del Plenario de la Militancia organizado por Unión Ciudadana Entre Ríos, conformados por las fuerzas políticas, sindicales y sociales que adhieren y acompañan este espacio comunicamos que en el presente se han desarrollado las comisiones de Salud, Energía y Medioambiente, Desarrollo Territorial, Trabajo y Producción y Educación y Cultura, las cuales desde el día de la fecha se conforman como mesas de participación colectiva en vías de continuar el fortalecimiento y la generación de políticas que acompañen al pueblo entrerriano como una alternativa al neoliberalismo.

Dentro de estas comisiones resumimos las siguientes Definiciones:

Mesa de Salud: Rechazo total a las propuestas de las C.U.S, no aceptación a la extensión de la edad jubilatoria ni a las jubilaciones de privilegio, no aceptación de la modificación de la ley de salud mental, repudio total y absoluto al recorte y la quita de medicamentos a los pacientes crónicos. Se propone que los empleados de la salud trabajen por horas, garantizando puestos laborales. Exigimos mayor presencia del estado en todas estas situaciones antes expresadas, y que los legisladores que están ocupando dichas bancas por nuestros votos, que tomen estos casos y nos defiendan para tener mayor calidad de vida.

Mesa de Energía y Medioambiente: Se propone una Agenda de trabajo en temas de energía ambiental, Exigirle a los representantes elegidos por el pueblo que no aprueben ninguna ley ni tomen determinaciones sin la consulta de los ciudadanos. Esto hace a la transparencia, Discusión de los trabajos

Mesa de Desarrollo Territorial: Se trabajará para que en el territorio se vuelva a tener una mirada hacia el otro como sujeto de derecho, se utilizarán todas las herramientas municipales, provinciales y nacionales para llegar a los barrios, se propondrá formación política en los barrios de forma simple y sencilla, trabajaremos en un gran frente y unidad de las distintas agrupaciones y organizaciones sociales con las que pensamos en común respecto al campo nacional y popular reforzando el trabajo con la juventud.

Mesa de Trabajo y Producción: Reforma del sistema productivo actual, Reforma del sistema Distributivo, Desarrollo local y desarrollo productivo regional (cadena de valores), Reforma del sistema tributario. Generar políticas de recuperación del empleo y dentro de ellas que los impuestos vuelvan a la sociedad generando trabajo en el sistema productivo. Reformar el sistema de designación en las listas para que sea por real representación en el territorio y en la militancia y no designados por listas sábanas.

Mesa de Educación y Cultura: Discusión del plan maestro, operativos de evaluación y medios de ajuste y recorte presupuestario. Reforzar el Vínculo Cultura-educación y comunicación, trabajar en los vínculos entre política pedagógica y cultura, repudiar el n, cierre de la dirección de escuelas rurales, discrepancia acerca de los distintos grados que se pretende contextualizar a las ecuelas, propuestas de cátedras abiertas, Recuperar actos de la década ganada a fin de argumentar la tarea de la militancia, Coincidencia en el colectivo sobre la necesidad de trabajar con mas organización con todos los grupos sociales a todos los niveles, defensa de la política de la memoria.

Además, desde nuestro espacio queremos expresar el más enérgico rechazo al apoyo de los legisladores provinciales Alfredo De Angeli, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, al proyecto de Ley Previsional que atenta contra el bolsillo de los jubilados actuales y futuros.

Expresamos nuestro apoyo a los Diputados Julio Solanas y Juan Manuel Huss, quienes aún y contra toda presión del gobierno nacional y provincial defienden los derechos de los trabajadores, jubilados y habitantes del suelo entrerriano e instamos a los nuevos diputados a cumplir con el contrato electoral que le ha conferido el pueblo, el cual ha sido ratificado por escrito.

Reafirmamos nuestro más enérgico repudio al “Estado de Policía” que pretende generar el actual gobierno avasallando todo tipo de derechos constitucionales, desapareciendo y asesinando compatriotas con la excusa del “enemigo interno”.

Pedimos libertad a todos los presos políticos y reafirmamos nuestro acompañamiento a nuestra conductora natural Cristina Fernandez de Kirchner y reconocemos en la persona de Jorge Barreto su conducción en este espacio y su labor legislativa expresada en su conducta intachable hacia el pueblo que lo ha elegido.