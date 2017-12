Se desarrolló la segunda jornada del juicio contra acusado de tentativa de homicidio

Tal como fuera anunciado la semana pasada, tuvo lugar este lunes la segunda jornada del juicio oral contra un vecino de la localidad de San Justo, departamento Uruguay, acusado de intentar matar a su pareja a la que le provocó una grave herida de arma blanca en el rostro.

El imputado es Renzo Rubén Colombo de 33 años, quien es representado por el defensor particular, doctor José Esteban Ostolaza, causa que llevó adelante la doctora Melisa Ríos, fiscal N° 4, que imputó “Violencia de Género y Tentativa de Homicidio”, hechos ocurridos en la madrugada del 9 de septiembre del corriente año.

Tras la primera jornada, donde sorpresivamente la víctima Sonia Aquino de 36 años, defendió a su pareja, señalando que no era justo que él solo deba pagar las consecuencias, cuando en realidad la culpa de lo ocurrido era de ambos, señalando que en el momento de los hechos los dos estaban borrachos y habría sido ella la que intentó agredirlo con un cuchillo.

La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta este lunes, por disposición del Tribunal integrado por los vocales, Rubén Chaia, Fabián López Moras y Evangelina Bruzzo.

Durante la segunda jornada declaró la Licenciada Alicia Simón, quien dijo que la víctima está en una condición de vulnerabilidad y asimetría respecto del imputado por la situación económica.

Por su parte, la oficial Mariasch dijo que la víctima lloraba mientras hacía la denuncia y ratificó la misma.

Otros testigos fueron los funcionarios policiales de San Justo, Peralta y Escalada que son policías de San Justo, siendo el último el que dijo que escuchó comentarios de que la víctima cortó al imputado anteriormente, en tanto que Peralta señaló que el hermano de la víctima comentó que forcejeo con Colombo para sacarle el cuchillo a este y ahí cortó a la víctima.

Luego pasaron dos testigos de la Defensa, uno que era el dueño del bar La Oveja y otro un tío que dijeron que Colombo era buena persona, pero no pudieron confirmar si sabía de problemas en la pareja. El primero dijo que esa noche tomaron varias cervezas y que la víctima bailaba con personas y después se fue con uno sujeto y el imputado la siguió.

Durante la audiencia, se le permitió incorporar al doctor Ostolaza, una denuncia que radicó la hermana de la víctima porque el fin de semana la cortó con cuchillo.

El juicio continuará este martes con la presencia de otros dos testigos, uno testigo de la Defensa y el otro es el ambulanciero que la trasladó al hospital Urquiza.

Los alegatos serán el miércoles, etapa que seguramente será interesante dado lo transcurrido hasta el momento, ya que hay testimonios que favorecerían al acusado.

No obstante esto, el defensor señaló a 03442 que el caso es complejo ya que se está ante una acusación muy grave y en un tema tan sensible como es en la actualidad la violencia de género, que tiene a toda la sociedad preocupada, sobre todo con casos como el cuádruple crimen del Barrio 134 Viviendas, entre otros, por lo que no quiso aventurar lo que pueda suceder.