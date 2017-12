Richard: “Ojalá podamos seguir jugando así”

Parque Sur ganó los últimos cuatro partidos que jugó en la Liga Argentina de Básquetbol. Este viernes visitará a Ciclista a las 21.30 y el lunes jugará el segundo clásico ante Rocamora en el Paccagnella para cerrar la primera fase del torneo, que hoy lo muestra segundo.

René Richard, su entrenador, se mostró muy conforme tras la última actuación, que giró unos 30 puntos por encima de Temperley: “Volvimos a jugar de la misma forma que ante Gimnasia, salvo esos dos minutos del cierre. Hablé con los jugadores que al básquetbol hay que jugar siempre de la misma forma para seguir creciendo y que los partidos duran 40 minutos. Se dio todo en el último partido, ojalá podamos seguir igual”.

Respecto a la muy buena primera fase de su equipo y las últimas actuaciones, el DT sostuvo: “El equipo mejoró. Esto es larguísimo, hay que seguir creciendo y espero poder seguir nivelando al equipo hacia arriba como me gusta a mí”.

El técnico también se refirió al extranjero Felipe Braga, de muy buenas actuaciones en esta seguidilla de triunfos: “Felipe nos está dando cosas que antes no nos daba; no tenemos que olvidarnos que hacía dos meses que no jugaba al básquetbol, llegó y se lesionó y estuvo 22 días sin poder entrenar. El equipo se va afianzando entre los que llegaron y los cuatro chicos que quedaron del torneo anterior”, dijo René Richard conversando con la página del club.

Se vienen dos juegos de visitante. Parque Sur trata de recuperar sus jugadores para llegar lo mejor posible. Cosolito no termina de recuperarse definitivamente de su desgarro, Bolling no pudo jugar en su mejor condición física los últimos dos juegos y Emiro Hernández Freitez debió salir tras sufrir un fuerte golpe en sus costillas al caer detrás del aro.

El entrenador también dejó su visión de la Liga a unas horas de cerrarse la fase inicial. “Muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera pero si uno tiene en cuenta la forma que estamos jugando son más los partidos que vamos a ganar que los que vamos a perder”.

Texto y entrevista: Marcelo Sgalia. Foto: Gentileza Santi Lacava.