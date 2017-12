Recolección de residuos durante las fiestas

Desde la Coordinación General de Servicios Públicos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, se informa que el día domingo 31 de diciembre la recolección de residuos se realizar a partir de las 10hs de la mañana en la zona que corresponde sacar sus residuos el domingo (zona centro, Sarmiento, San Vicente, La Concepción, Puerto Viejo y Santa Teresita).

Aclarando que el lunes 1º de enero de 2018, NO HABRA recolección de residuos. Solicitamos colaboración de los vecinos para que no saquen residuos los días que no hay servicio.

Colaboración

Más allá del cumplimiento del servicio de recolección y la decisión de sumar el domingo 31 en horario matutino (Normalmente se realiza desde las 19), para que no se genere una acumulación importante de residuos, reiteramos la importancia de la colaboración de los vecinos no arrojando residuos en lugares indebidos, ni acumulándolos en las esquinas. Además se pide insistentemente la colaboración de la comunidad, sacando la basura en los horarios solicitados, para evitar que pasen toda la noche o que queden a merced de animales o algunos dañinos.

En cuanto a los contenedores, la recolección de los mismos se encuentra diagramada para evitar el colapso de los mismos especialmente en los bulevares, avenidas y en la zona céntrica en días de mucho trabajo comercial. Pero para evitar situaciones desagradables se insiste en la necesidad de colaboración: NO se pueden arrojar en contenedores residuos que no correspondan a los residuos sólidos urbanos; se han encontrado cubiertas, ramas, electrodomésticos y hasta animales muertos.

Si los contenedores están abarrotados se pide a los vecinos que se ajusten a los circuitos de recolección domiciliaria correspondientes a cada zona en la que viven o dejen la basura en sus domicilios hasta el martes, que se normaliza el servicio.