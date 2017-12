Pese a las recomendaciones la basura desbordó en muchos puntos de la ciudad

Una semana antes de Navidad se anunció que el lunes 25 de diciembre y lunes 1º de enero de 2018, NO HABRA recolección de residuos. “Solicitamos colaboración de los vecinos para que no saquen residuos los días que no hay servicio”, se pedía desde la comuna uruguayense. Fiel a la costumbre propia de nuestra ciudad, la gran mayoría de los vecinos hizo caso omiso de este pedido de colaboración y la basura se amontonó en las esquinas y en los contenedores que se encuentran dispuestos en gran cantidad de puntos de la ciudad.

Sabiendo que no habría recolección, se notó que muchos vecinos no dejaron la basura en el frente de sus casas, sino que la llevaron frente a las casas de otros vecinos o al contenedor más cercano, para evitar ensuciar su propia casa.

La situación colapsó en la zona de los bulevares, tanto el 12 de Octubre como el Constituyentes estuvieron desbordados a lo largo de casi todo su trayecto, con el consiguiente mal olor y la suciedad potenciada por el daño que producen los perros que rompen y desparraman las bolsas por todo el vecindario.

Aún quedan la fiesta de Fin de Año, una oportunidad más para intentar cambiar costumbres en beneficio del bien común, ya no solo para conservar algo de orden en cada barrio, sino también para cuidar la salud y poner en práctica la responsabilidad ciudadana.