Los Candidatos de la N9 Light antes de la definición

A pocas horas de cargar los autos en el tráiler y emprender el viaje rumbo a Federación para disputar el Gran Premio, los dos aspirantes al título en la clase menor nos cuentan cómo se preparan.

La llegada de Agustín Erpen y Bruno Gondell al Rally Entrerriano Copa Entre Ríos Un Mismo Horizonte este año sorprendió a todos por su rápida adaptación, lo que los transformo en firmes candidatos al título, teniendo un año donde a pesar de los buenos resultados, hubo que ir puliendo el manejo y bajando la ansiedad para poder lograr la regularidad necesaria para poder pensar en la corona y hoy los tiene como los principales candidatos.

“Con respecto a nuestro año de Rally, la verdad superó nuestras expectativas porque no pensábamos rendir así con Bruno, siendo todo nuevo para ambos; más allá de que en cada carrera aprendemos algo nuevo y corregimos algunas cosas, fuimos ganando mucha confianza trabajando juntos, con el discutimos cada curva y reconocemos todo el tiempo que cometemos muchos errores por falta de experiencia, pero capaz eso hizo que también aprendamos rápido por lo menos las cosas más básicas. Así que bueno el balance del año es en parte inesperado pero muy positivo, año debut, carreras ganadas y peleando campeonato algo que obviamente estaba lejos de lo que pretendíamos cuando debutamos en la primera fecha en Colonia Elia”; comento el uruguayense que le toco debutar el año que sus hermanos Luis y Julio decidieron hacer un impase para terminar el armado del nuevo Renault Clio clase A6 y que ya piensa en la definición; “El tema del campeonato seria soñado como dije en la primer entrevista, pasa que ahora es algo más real y tenemos serias chances de ganarlo, asique estamos más concentrados en eso ahora, si lo ganamos seria genial, pero si no se da por supuesto va a ser una amargura, pero volviendo a que somos debutantes igualmente es más de lo que esperábamos” cerro el de la Histórica que junto a su propio equipo trabaja en los últimos ajustes para llegar con el auto en optimas condiciones.

Luego de algunas temporadas que lo tuvieron compitiendo en el Rally Santafecino, donde obtuvo campeonatos en la Clase N2, el Piloto de Gualeguaychu Juan Martínez decidió volver al Rally Entrerriano sentando en la butaca derecha al uruguayense Miguel Sanabria en la mayoría de las fechas y, con buenos resultados y un manejo muy vistoso se las arregló para llevar su Ford Ka a la lucha por la corona, llegando a la última fecha con posibilidades ciertas de hacerse con ella; “La verdad que a pesar de los altibajos fue un buen año, me gustó mucho el año, me quede en el Entrerriano para hacerlo crecer y la verdad que ha crecido en cantidad y nivel de autos; yo he tenido la posibilidad de correr en Santa Fe, en Uruguay y en el Rally Cordobés y la verdad que estoy convencido de que el Rally Entrerriano es uno de los mejores del país y considero que el año que viene va a crecer mucho en cantidad de autos; nuestro año deportivo fue bueno pero la verdad que llegamos a la definición medios complicados, tuvimos tres oportunidades de sumar buenos puntos y el auto empezó a andar muy bien pero por ahí se nos escaparon algunas cosas antes de las carreras y se empezó a parar y hoy se ven las consecuencias, ahora lo repasamos entero y tenemos un auto preparado para correr la última con todo”. Comenzó la charla Juan que a sabido cosechar simpatizantes en cada ciudad que visito; pero ahora es el momento de definir y no hay lugar para los errores; “Va a ser una carrera muy pensante y vamos a correr muy pendientes uno del otro, se que es fácil decirlo abajo del auto y que lo más difícil es mantener la calma en carrera, yo no se especular, cuando corro corro, por lo tanto deberemos hacer una hoja muy finita cosa de aprovechar al máximo el auto, hace dos carreras que venimos trabajando mucho en el auto y creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias, con el Agu venimos teniendo carreras muy parejas y va a ser un fin de semana muy entretenido donde no se va a saber quién es campeón hasta el último tramo” Culmino diciendo Martínez que al igual que su oponente Atiende su auto con su propia estructura.